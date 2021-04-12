Экс-сенатору Фархаду Ахмедову все-таки придется отдать бывшей жене часть капиталов, или он подставит под удар своего сына?

Большие деньги – гигантский соблазн! Похоже, в одной из самых громких бракоразводных историй наших соотечественников, где на кону оказалось почти 600 миллионов долларов, может быть поставлена точка. Со дня на день лондонский суд вынесет решение по иску экс-супруги бывшего сенатора Фархада Ахмедова Татьяны против их общего сына Темура. Он подозревается в том, что помогал своему отцу прятать от матери имущество и деньги, присужденные ей в ходе расторжения брака. И тут уж одно из двух: или Татьяна добьется от бывшего супруга всего, что положено ей по закону и справедливости, или юноша может лишиться своей лондонской квартиры, виллы на юге Франции, парка роскошных автомобилей и солидной суммы на банковских счетах. Что выберет Фархад Ахмедов?

«ПОМОГАЛ ОТЦУ ПРЯТАТЬ ИМУЩЕСТВО»

За этой историей британцы наблюдают не первый год. Шутка ли! Здесь есть все, что так любят смаковать жители Туманного Альбиона: яхты, виллы, гигантские суммы, а еще «русский» миллиардер, который не собирается делиться нажитым с бывшей женой. Причем, как подозревает британский суд, их общий сын ему в этом содействовал.

Экс-супруга олигарха Татьяна подала в начале прошлого года иск против Темура, посчитав, что на протяжении нескольких лет он помогал отцу скрывать имущество и деньги, присужденные ей в ходе бракоразводного процесса в 2016 году.

Если суд признает Темура Ахмедова соучастником юридических схем его отца, позволивших скрыть сотни миллионов долларов от бывшей супруги, то он может лишиться роскошной недвижимости сразу в нескольких странах, а также другого имущества и средств на банковских счетах на общую сумму около 100 миллионов долларов. И, возможно, «золотому мальчику», который на время судебных заседаний уехал из Лондона в Москву и выступал перед судьей по видеосвязи, придется покинуть столицу Великобритании, в которой он прожил больше 20 лет, уже навсегда.

Сам Темур отрицает свое участие в «целенаправленном выводе активов отца», однако в суде несколько раз допустил, что был осведомлен о его намерениях и истинных целях, писали английские газеты. Кроме того, он признал «умышленное уничтожение документов», которые имели важное значение для расследования, и невыполнение приказа суда раскрыть свои электронные устройства, с которых велась переписка с отцом, его юристами, банкирами и консультантами.

ЗАДАЧА – ПОТЕРЯТЬ ПОСЫЛКУ

О каких «устройствах» идет разговор? Об этом в красках рассказывает издание «Лента.ру»: «В рамках этого судебного разбирательства были приведены показания Джойса ван Энгелена, дворецкого виллы Ахмедовых на Лазурном берегу (копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Из них следует, что в июле 2020 года Темур Ахмедов заплатил более пяти тысяч евро сотруднику DHL, чтобы тот «потерял» компьютер с информацией, который служба доставки должна была привезти c виллы Ахмедовых на юге Франции в Лондон в рамках судебного процесса».

История с DHL началась 27 июля 2020 года. Как рассказал суду дворецкий, в этот день Темур попросил его организовать доставку посылки через DHL с виллы в Сен-Жан-Кап-Ферра в Лондон, и при этом сделать так, чтобы посылка была потеряна, а у Темура было бы подтверждение ее отправки.

«Дворецкий вызвал курьера по имени Дилан, который согласился организовать все за вознаграждение, отметив, что иногда DHL действительно теряет посылки, и ничего сверхъестественного в этом нет, - сообщает «Лента.ру». - На следующий день дворецкий упаковал компьютер Темура в коробку, вызвал курьера Дилана и оформил отправку. Темур передал курьеру еще один конверт с деньгами — «за помощь». Курьер отвез компьютер в отель Comte de Nice, откуда дворецкий забрал его позже в тот же день и впоследствии переправил в свою квартиру в Голландии».

Еще более 50 различных электронных устройств были изъяты позже в ходе обыска в лондонской квартире Темура.

ДОБРОВОЛЬНО НЕ ЗАПЛАТИЛ «НИ ПЕННИ»

Пять лет назад суд Лондона, где супруги Ахмедовы жили с середины 1990-ых годов, присудил Татьяне 41,5% состояния бывшего мужа, превышающего 1 млрд фунтов стерлингов. Это считается крупнейшим урегулированием бракоразводного процесса, достигнутым в Великобритании. Но пока ей удалось взыскать с бывшего мужа всего 7 миллионов долларов. Татьяна утверждает, что добровольно Фархад Ахметов не заплатил «пи пенни», и намерена продолжать борьбу.

Женщину можно понять. Она подала на развод в 2013 году из-за «поведения мужа», после того как ей стало известно, что у Фархада Ахмедова появился ребенок от другой женщины, юной модели Анны Адамовой. Как рассказал английскому суду Темур, отношения отца с Адамовой начались еще в 2000 году.

Что уж теперь обижаться на обманутую женщину…

ПОРА ДОГОВАРИВАТЬСЯ?

Состояние Фархада Ахмедова на момент развода включало в себя супер-яхту Luna, купленную у Романа Абрамовича примерно за 300 млн долларов, коллекцию современного искусства, оцененную почти в 150 млн долларов, 650 млн долларов на счетах в швейцарском банке UBS, а также личный самолет и дорогую недвижимость в разных странах. Как следует из раскрытой по решению суда переписки Фархада Ахмедова с юристами, целью его стратегии было сделать так, чтобы к моменту развода у него формально не было «ни гроша». А при такой задаче все средства хороши…

«Предполагалось договориться с одним из [арабских] банков, чтобы использовать яхту, самолет, недвижимость и коллекцию искусства в качестве залогов по якобы выданным структурам Ахмедова кредитам. В таком случае юристам экс-жены пришлось бы судиться в арабских странах не с Ахмедовым, а с местными банками, и за имущество, которое формально находилось бы у них в залоге. Их шансы на победу были бы близки к нулю. Однако в итоге ни один из ближневосточных банков не согласился участвовать в такой авантюре, так как в случае ее раскрытия по их репутации был бы нанесен серьезный удар, - цитируем «Собеседник». - В итоге за несколько месяцев до вынесения английским судом решения о разводе и компенсации бывшей жене Фархад Ахмедов экстренно переводит основную часть активов в закрытые трасты в княжестве Лихтенштейн, а оставшееся – Темуру.

Судебная эпопея с сыном может стать для Фархада Ахмедова настоящим ударом. Ранее в Дубае была арестована его яхта (впоследствии освобождена, но как только она выйдет из территориальных вод эмирата, то может будет опять арестована), иски на арест имущества поданы ещё в нескольких юрисдикциях: в Лихтенштейне, Франции, США, на Кипре… Круг сжимается, пространства для маневра у олигарха все меньше. Может быть, в такой ситуации было бы разумным сесть за стол переговоров с бывшей супругой, чтобы уладить все в досудебном порядке?