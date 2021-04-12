«Зенит» больше всех доволен после матча «Локомотив» - «Спартак»»: Мостовой уверен, что интрига в РПЛ умерла

Знаменитый российский и советский футболист, бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский «Спартак» не сумел удержаться за «Зенитом» в чемпионской гонке, проиграв в столичном дерби «Локомотиву» — 0:2. Знаменитый российский и советский футболист, бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» поделился мнением о победе «Локомотива» и чемпионской гонке на остаток сезона.

— Матч оправдал ожидания. Играли два лидера. Две команды, которые набрали хорошие обороты. Не сказал бы, что «Локомотив» выглядел фаворитом. Вообще по игре думал будет ничейный результат. «Спартак» начал лучше, но «железнодорожники» имели моменты при каждой контратаке. Удаление игру «Спартаку» подпортило, а штрафной на совести Максименко. Смолов ударил туда, где находился вратарь. При счете 2:0 красно-белым было тяжелее. Хотя во втором тайме я даже не заметил этой разницы. «Локомотив» сам в этом виноват, слишком отдавали инициативу. «Спартак» выглядел неплохо, — признался kp.ru Мостовой.

Сейчас «Локомотив» — это сплав молодости и опыта. В каждой линии есть как опытные футболисты, так и совсем молодые игроки. В матче со «Спартаком» Николич на левый фланг обороны поставил 20-летнего Сильянова. Для защитника это был дебют в Российской Премьер-Лиге. Мостовой дал оценку молодым игрокам «Локомотива».

— Ко двору пришелся защитник Пабло. Плюс, сегодня можно выделить Гилерме, он сегодня выручил. Есть молодые, но они вряд ли готовы максимально. Это правильно, что есть два опытных центральных защитника и подпускают к составу молодого левого защитника Сильянова. Сегодня у него были моменты, когда он пару раз делал то, что не нужно было делать. Но он справился со своей задачей. Держит линию, отбирает и выбивает мячи, здоровье и скорость есть. Он справился, молодец. Но не факт, что он будет играть вместо Рыбуса. Поляк опытней. Тот же Мухин. Бегает в центре, молодец, но это только начало пути. Что будет дальше, никто не знает. У нас многие начинают рано, а к 26-годам имеют всего три забитых мяча, — сказал Мостовой.

Еще один герой «Локомотива» — Федор Смолов. На счету российского нападающего гол плюс пас в дерби. Мостовой оценил форму Смолова и рассказал, в каком статусе бомбардир будет доигрывать сезон.

— Смолов в Кубке забил два мяча, было ясно, что он должен играть в стартовом составе. Федор опять оправдал ожидания. У него есть заряженность, легкость. Видно, что он набрал форму. До конца сезона он — основной нападающий «Локомотива». А как после таких игр его убирать?Надо сказать и о Камано. Он пришел невзрачно, но у него есть скорость и движение. Пожалуйста, сейчас «Локомотив» уже невозможно представить без Камано, — заверил Мостовой.

Поражение «Спартака», кажется, решило исход чемпионата. Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя составляет семь очков. Мостовой уверен, что интрига в сезоне почти умерла.

— Самый довольный сейчас — «Зенит». «Спартак» потерял очки, «Локомотив» далеко. Осталось пять игр и 15 очков розыгрыша. «Локомотив» играет с «Зенитом»: хорошо, могут отнять у питерцев очки. А где еще? Есть «Тамбов», с которым три очка можно записать прямо до игры. Так что — все. «Локомотив», «Спартак» и еще пару команд будут бороться за второе место, - подвел итог Александр Мостовой.