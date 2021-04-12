Росгвардейцы назвали свой музыкальный видеоклип ко Дню космонавтики "Мы первые"

В качестве съемочной площадки для видеоролика выступил музейно-выставочный комплекс "Самара космическая"

Военный оркестр и пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Самары презентовали видеоклип "Мы первые", приуроченный 60-летию первого полета человека в космос.

В качестве съемочной площадки для видеоролика выступил музейно-выставочный комплекс "Самара космическая". Фасад здания музея украшает подлинная ракета — это единственная в Европе установленная вертикально ракета-носитель "Союз" в собранном виде, а экспозиция содержит ряд настоящих артефактов, составляющих ракетно-космической техники и модели ракет.

- Самара по праву считается космической столицей Поволжья. Здесь располагается ракетно-космический центр "Прогресс". Именно на этом предприятии были изготовлены первая и вторая ступени легендарной "гагаринской" ракеты, а после полета Юрий Гагарин несколько дней отдыхал именно в Куйбышеве (такое имя в то время носила Самара). Для исполнения мы выбрали одну из самых космических композиций, которая называется "Зодиак", ее исполняла одноименная советская музыкальная группа, - заявил руководитель военного оркестра регионального управления Росгвардии майор Олег Чемоданов.

Росгвардейцам пришлось серьезно переработать композицию – группа "Зодиак" использовала электронные музыкальные инструменты. В исполнении духового оркестра трек зазвучал совсем иначе, но не утратил своего космического духа.