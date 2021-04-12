Нигматуллин о перспективах «Локомотива»: «Сейчас приятно наблюдать за работой Николича»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. Фото Александр Щербак/ТАСС

«Локомотив» обыграл «Спартак» в московском дерби и обострил борьбу за Лигу чемпионов до предела. В то же время почти убив интригу в борьбе за титул победителя РПЛ. «Зенит» получил комфортный отрыв от преследователей. А команда Марко Николича вплотную приблизилась к «красно-белым».

Экс-голкипер «Локомотива», «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал «Комсомольской правде» о победе «Локо» в московском дерби и перспективах красно-зеленой команды на остаток сезона. Вратарь рассказал, как работа Николича сказывается на команде, и о молодых футболистах, которые активно внедряются в стартовый состав команды.

— Игра полностью оправдала вывеску центрального матча тура. Было много интересного: забитые голы, сейвы, крики, — здесь другого мнения быть не может. «Локомотив» очень сильно преобразился после зимней паузы. На пользу пошла та предсезонная подготовка, которую провел Николич. Новички, которые ранее приходили в команду, пообтесались. Получился идеальный баланс опытных и молодых футболистов. В этом году у них отличная возможность выиграть титул. Может быть и не один. Как минимум есть шанс на Кубок России: осталось-то победить в двух матчах. Ну и в чемпионате зона Лиги чемпионов очень близка, - наметил Нигматуллин перспективы «Локо»

При этом «Локомотив» очень мало пропускает. Команда Николича «на ноль» уже сыграла 14 матчей.

- Безусловно, 14-й сухой матч — это заслуга всей команды и тренерского штаба с его тактическими наработками и подготовкой. Вратаря и обороны в целом. Пропускает и забивает вся команда. «Локомотив» действительно очень надежно выгладит в обороне. Хотя со «Спартаком» пара стопроцентных возможностей забить у спартаковцев были.

Вместе с тем Марко Николич активно использует молодых футболистов в составе. 19-летний Мухин стал игроком основного состава. А в матче со «Спартаком» дебютировал 20-летний защитник Сильянов.

- Ставка на молодых? Молодые молодым рознь. Должны быть не просто молодые, а талантливые, голодные и жадные до футбола игроки. Не жирные коты, которых рано развратили зарплатами и они перестали играть в футбол. Такое, к сожалению, в нашем футболе случается очень часто. В «Локомотиве» найден определенный баланс и отработано внедрение молодых футболистов. Сейчас приятно наблюдать за работой Марко Николича. То, что он делает, очень хорошо для команды, — рассказал kp.ru Нигматуллин.

Помимо «Локомотива», знаменитый вратарь поделился впечатлениями об игре «Спартака». По словам Нигматуллина, «Спартаку» не хватило мастерства в реализации моментов. Но даже при том, что «Локо» банально переиграл красно-белых, подопечные Тедеско бились до конца.

— Нужно использовать свои моменты и не позволять ошибаться в обороне. Не давать шанс соперникам. А в этом матче это не получилось. «Спартак» набрал неплохой ход, но «Локомотив» был мастеровитей. Красно-белые больше ударов нанесли, но проиграли. В завершающей стадии есть над чем работать. Ругать «Спартак», что он сдался без боя не приходится. Просто одна команда оказалась сильнее другой, а не «Спартак» оказался явно слабее. Просто заслуженная победа «Локомотива» в дерби, — подытожил Руслан Нигматуллин.