ПСБ повторно запускает промо-вклад «Годовой бонус»

Открыть вклад можно в любом офисе ПСБ.

Минимальная сумма вклада «Годовой бонус» - 1 млн рублей, он открывается на срок 397 или 732 дня по ставке от 5% до 5,35% годовых (в зависимости от суммы и срока). Вклад можно пополнять на любую сумму в течение первых 30 дней с даты открытия, расходные операции не предусмотрены.

«В марте мы уже запускали промо-вклад «Годовой бонус», и предложение пользовалось популярностью у клиентов. Весной сберегательная активность россиян возрастает - многие компании выплачивают бонусы, и сотрудники выбирают наиболее выгодные варианты размещения средств. Учитывая высокий интерес клиентов к вкладу, мы приняли решение повторно запустить его, сделав условия еще более выгодными», — отметила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.