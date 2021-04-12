«Никто не знает, когда цены пойдут вниз»: компьютеры уже подорожали вдвое, но люди все равно сметают их с прилавков

Если нет необходимости срочной покупки компьютера, нужно просто подождать падения цен, которое произойдет, однако пока никто не сможет сказать когда именно Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне продолжают с остервенением скупать компьютерную технику. Дистанционная работа и учеба уже переросли из эксперимента в обыденность. Надо же на чем-то учиться и трудиться. На постоянно растущий спрос не влияет даже то, что цены на ноутбуки и планшеты выросли будь здоров, а на персональные компьютеры так вообще вдвое по сравнению с началом прошлого года - в среднем стационарный компьютер сегодня стоит 48,4 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики Price.ru, проанализировав цены за первый квартал 2021 года в сравнении с этим же периодом 2020-го.

Среди ноутбуков растут в цене бюджетные модели — за три месяца их стоимость подскочила в 1,5 раза. Элитные макбуки и вовсе выросли на 81%. Единственная компания, планшеты которой подорожали незначительно (+9%) - Huawei. Цены на эту продукцию Apple поднялись на рекордные 57%, Samsung прибавил 36%.

На ажиотаже покупателей удорожание не сказывается. Персональные компьютеры покупают на 41% активнее, чем год назад, ноутбуки - на 12%, планшеты — на 19%. Самый дефицитный и жутко подорожавший продукт на рынке компьютерной техники — видеокарты. Спрос на них вырос на 48%, а цена — на 85%.

- Такой скачок произошел на фоне подорожания биткоина (криптовалюта обновила исторический максимум, достигнув $61 тыс. за единицу), - объясняет Елена Суховей, генеральный директор Price.ru. - После чего резко подскочил интерес к майнингу и соответствующему оборудованию. Цена на видеокарты взлетела на феноменальные 85%: в первом квартале 2020-го она стоила 65,6 тыс. руб то сейчас — 121,3 тыс.руб. 2021 год – худший для выгодной покупки или сборки компьютера, цены на ПК и комплектующие продолжат расти.

По словам председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, повышенный спрос на компьютерную технику наблюдается во всем мире. Главная причина — дефицит микросхем и других комплектующих, возникший на фоне пандемии.

- В России микросхемы не производятся, у нас в лучшем случае занимаются только сборкой. Их делают в Китае, Тайване и других странах Азии. Эти компании-производители не успевают удовлетворять спрос. При этом ситуация их устраивает: они загружены по максимуму, их доходы выросли, но строить новые цеха, требующие инвестиций, они не готовы, - говорит Карпов. - Из-за недостатка этой продукции страдают производители по всему миру, поэтому результат тому - такое серьезное подорожание.

Председатель РАЭРР добавил, что в росте цен находит свое отражение и рублевый курс. Если вам требуется покупка прямо сейчас, эксперт советует перед покупкой сравнивать цены в специальных интернет-агрегаторах. Главное, чтобы магазин, который вы выберете, внушал доверие.

- Если нет необходимости срочной покупки компьютера, нужно просто подождать падения цен, которое произойдет, однако пока никто не сможет сказать когда именно. Вопрос про то, сколько будет держаться дефицит микросхем, - заключил эксперт.