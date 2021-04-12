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Экономика12 апреля 2021 12:26

«Никто не знает, когда цены пойдут вниз»: компьютеры уже подорожали вдвое, но люди все равно сметают их с прилавков

Эксперты дали советы, как не разориться на покупке техники
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Если нет необходимости срочной покупки компьютера, нужно просто подождать падения цен, которое произойдет, однако пока никто не сможет сказать когда именно

Если нет необходимости срочной покупки компьютера, нужно просто подождать падения цен, которое произойдет, однако пока никто не сможет сказать когда именно

Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне продолжают с остервенением скупать компьютерную технику. Дистанционная работа и учеба уже переросли из эксперимента в обыденность. Надо же на чем-то учиться и трудиться. На постоянно растущий спрос не влияет даже то, что цены на ноутбуки и планшеты выросли будь здоров, а на персональные компьютеры так вообще вдвое по сравнению с началом прошлого года - в среднем стационарный компьютер сегодня стоит 48,4 тыс. руб. К таким выводам пришли аналитики Price.ru, проанализировав цены за первый квартал 2021 года в сравнении с этим же периодом 2020-го.

Среди ноутбуков растут в цене бюджетные модели — за три месяца их стоимость подскочила в 1,5 раза. Элитные макбуки и вовсе выросли на 81%. Единственная компания, планшеты которой подорожали незначительно (+9%) - Huawei. Цены на эту продукцию Apple поднялись на рекордные 57%, Samsung прибавил 36%.

На ажиотаже покупателей удорожание не сказывается. Персональные компьютеры покупают на 41% активнее, чем год назад, ноутбуки - на 12%, планшеты — на 19%. Самый дефицитный и жутко подорожавший продукт на рынке компьютерной техники — видеокарты. Спрос на них вырос на 48%, а цена — на 85%.

- Такой скачок произошел на фоне подорожания биткоина (криптовалюта обновила исторический максимум, достигнув $61 тыс. за единицу), - объясняет Елена Суховей, генеральный директор Price.ru. - После чего резко подскочил интерес к майнингу и соответствующему оборудованию. Цена на видеокарты взлетела на феноменальные 85%: в первом квартале 2020-го она стоила 65,6 тыс. руб то сейчас — 121,3 тыс.руб. 2021 год – худший для выгодной покупки или сборки компьютера, цены на ПК и комплектующие продолжат расти.

По словам председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрея Карпова, повышенный спрос на компьютерную технику наблюдается во всем мире. Главная причина — дефицит микросхем и других комплектующих, возникший на фоне пандемии.

- В России микросхемы не производятся, у нас в лучшем случае занимаются только сборкой. Их делают в Китае, Тайване и других странах Азии. Эти компании-производители не успевают удовлетворять спрос. При этом ситуация их устраивает: они загружены по максимуму, их доходы выросли, но строить новые цеха, требующие инвестиций, они не готовы, - говорит Карпов. - Из-за недостатка этой продукции страдают производители по всему миру, поэтому результат тому - такое серьезное подорожание.

Председатель РАЭРР добавил, что в росте цен находит свое отражение и рублевый курс. Если вам требуется покупка прямо сейчас, эксперт советует перед покупкой сравнивать цены в специальных интернет-агрегаторах. Главное, чтобы магазин, который вы выберете, внушал доверие.

- Если нет необходимости срочной покупки компьютера, нужно просто подождать падения цен, которое произойдет, однако пока никто не сможет сказать когда именно. Вопрос про то, сколько будет держаться дефицит микросхем, - заключил эксперт.

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