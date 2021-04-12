Красноярский экономический форум-2021: необычные форматы, виртуальная выставка и отдельная программа для всех жителей России

Новый формат - новые подходы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года, накопил множество традиций, но в этом году многое организовано по-новому.

Одна из главных особенностей форума в том, что он впервые проходит в двух форматах. Благодаря этому удалось расширить круг экспертов. В онлайн-событиях примут участие около 80 зарубежных специалистов из 30 государств, заинтересованные в сотрудничестве с Россией.

Также в этом году впервые студии будут работать не только в Красноярске, но и в Москве, Берлине и Сингапуре.

Если этот инновационный формат окажется удачным, то будет активно использоваться и на других российских форумах.

Еще одна новинка форума – традиционная экспозиция о компаниях, проектах, направлениях развития в этом году впервые стала виртуальной и потому доступной для всех желающих на сайте форума.

Также впервые в этом году доступными для всех жителей страны станут некоторые мероприятия форума.

КЭФ начался как всегда, с молодежной площадки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время КЭФ впервые пройдут открытые лекции ведущих российских ученых, известных популяризаторов науки. В проекте «Большая наука — красноярцам» 14 лекций, 9 из них пройдут на платформе сервиса Zoom, еще пять – в обычном режиме, в аудитории.

Все эти лекции будут доступны не только во время форума, их видеозаписи появятся на сайте Сибирского федерального университета и будут доступны в любое время. Темы интересны широкому кругу людей. Например, одна из лекций - «Коронавирусы и противокоронавирусные прививки», об этом расскажет Сергей Нетесов, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета.

без волонтеров не обойтись! Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно событие смогут посмотреть все жители страны, - 16 апреля в 19.00 впервые пройдет открытый Кубок КВН Енисейской Сибири. За право стать первыми обладателями кубка будут бороться чемпионы и участники Высшей лиги КВН – «Так-то» (Красноярск, СФУ), «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Русская дорога» (Армавир), «Раисы» (Иркутск) и «Плюшки Ярослава Мудрого» (Тверь). Игра будет транслироваться на Youtube.