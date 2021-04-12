В Минобороны показали, как постигают науку будущие ракетчики

Сегодня в лучшем политехническом вузе страны собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Минобороны России показало ко Дню космонавтики аудитории Военной академии РВСН имени Петра Великого с ракетно-космической техникой. Сегодня в лучшем политехническом вузе страны собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности.

В аудитории Константина Эдуардовича Циолковского космический аппарат демонстрирует работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации.

Военное ведомство приоткрыло аудитории, названные в честь С.П. Королева и К.Э. Циолковского Фото: Иван ПРОХОРОВ

- О принципах работы всех этих систем преподаватели имеют возможность рассказывать с помощью, как говорится, наглядных примеров. Среди них – подлинный технологический макет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету искусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии "Зенит", спускаемый аппарат космического корабля "Союз-21", который пилотировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологический макет космического корабля Союз – ТМ, первый образец семейства космических аппаратов-"Молния-1", предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат "Марс-Венера", аппараты космической фотосъемки и другие интересные экспонаты, - рассказали в Минобороны России.

В вузе есть зал ракетной техники имени Сергея Павловича Королева, где курсанты могут ознакомиться с макетами межконтинентальных баллистических ракет.

- Их невозможно отделить от космической отрасли. Космические ракеты изначально создавались, эксплуатировались, запускались и теми же людьми, которые создавали межконтинентальные баллистические ракеты, - отмечают в военном ведомстве.

В вузе есть зал ракетной техники имени Сергея Павловича Королева, где курсанты могут ознакомиться с макетами межконтинентальных баллистических ракет. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В академии отметили, что Вооруженные силы всегда были кузницей будущих космонавтов: в Серпуховском военном институте Ракетных войск начиналась дорога на околоземную орбиту у Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей "Союз Т-9" и "Союз-ТМ".