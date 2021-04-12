В Казахстане празднуют 60-летие полёта Юрия Гагарина в космос

Фото из архива А. Аимбетова

Казахстан, отмечающий в этом году 30-летие Независимости, по праву считается космической колыбелью, поскольку первый и все последующие полёты в неизведанные просторы стартовали с территории республики. Айдын Аимбетов стал первым гражданином независимого Казахстана, совершившим полёт в космос. Но казахстанские традиции в космосе весомы: последним, 72-м космонавтом СССР и первым космонавтом казахской национальности стал в 1991 году уроженец Карагандинской области Токтар Аубакиров, а ещё один национальный герой Талгат Мусабаев трижды побывал в космосе, налетав 341 сутки, в том числе, 43 часа в открытом космосе.

- Айдын Аканович, с наступающим Днём космонавтики!

- Благодарю!

- Полёты в космос неотделимы от Байконура, про который президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что это «символ освоения человечеством космического пространства». А что для Вас Байконур в личном символическом плане?

- Вы правы, так и есть. Байконур – это космическая гавань Казахстана. Да и вообще, это же первый и крупнейший в мире космодром. Для меня лично Байконур – символ всей моей жизни, осуществления детской мечты, первого полёта в космос. 2 сентября 2015 года я в составе экипажа «Союз ТМА-18М» впервые полетел с космодрома Байконур к Международной космической станции. Пробыл в космосе 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.

Фото из архива А. Аимбетова

- Знаю, что Байконур активно готовится к празднованию 60-летия полёта Юрия Гагарина. Что там планируется?

- 12 апреля в городе Байконур проходят мероприятия, посвящённые 60-летию первого полёта человека в космос. Непосредственно на космодроме Байконур впервые состоится большой концерт четырёх композиторов разных поколений. 1 апреля на площадке № 1 («Гагаринский старт») уже прошёл флешмоб. Более 300 сотрудников космического центра «Южный» выстроились на «нулевой» отметке в легендарное слово «Поехали!», которое Юрий Гагарин произнёс 12 апреля 1961 года в первые секунды после старта ракеты-носителя «Восток».

- Вы стали первым гражданином Республики Казахстан, совершившим полёт в космос. В этом году страна отмечает 30-летие Независимости. Скажите, по-Вашему, мнению, насколько большой потенциал имеет сегодня казахстанская космонавтика?

- Действительно, этот год для Казахстана знаменателен не только юбилейной датой с момента полёта Юрия Гагарина в космос, но и 30-летием Независимости нашей страны. Космическая отрасль у нас только развивается, есть проекты, над которыми наши специалисты работают – впереди много работы.

- Расскажите о планах сотрудничества с Россией и другими странами в космической сфере?

- Россия для нас братская страна, с которой мы идём бок о бок многие годы практически во всём. Мы активно сотрудничаем с Роскосмосом. Также мы поддерживаем стратегическое партнёрство с рядом европейских стран, с такими компаниями, как «Airbus», «Maxar» и др.

- Сегодня Вы курируете Центр дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан. Расскажите о перспективах космического мониторинга страны. В какие отрасли в ближайшие годы «проникнет» космомониторинг?

- Являясь национальным оператором космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) наша компания «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» («Казахстанский космический путь»), начиная с 26 июня 2015 года, предоставляет космические снимки со спутника ДЗЗ высокого разрешения KazEOSat-1, а с 24 июля 2015 года - со спутника среднего разрешения KazEOSat-2. Сегодня космический мониторинг применяется в сельском хозяйстве, в экологии, в чрезвычайных ситуациях, недропользовании, землеустройстве, градостроительной деятельности, в картографии.

Казахстанцы уже понимают, что космомониторинг значительно облегчает жизнь, помогая получить максимально точную информацию благодаря снимкам со спутника. Снимки заказывают уже не только госорганы, но также юридические и физические лица. Думаю, что постепенно космомониторинг придёт во все отрасли и сферы деятельности республики.

Фото из архива А. Аимбетова

- Жизнь в космосе схожа с сегодняшней самоизоляцией, вызванной пандемией коронавируса. Поделитесь секретами, как не упасть духом, когда, как говорится, «один дома»?

- Само ограниченное пространство уже является тяжёлым фактором существования. А при том, что космонавт находится в космосе длительное время, то очень большую роль играет слаженность и взаимопонимание. Для этого имеются определённые методики, отрабатываются психологические тесты, ведётся работа с психологами. Основной упор делается на то, что люди должны быть высокомотивированными и исключать любые недопонимания, личную неприязнь.

Есть пример, когда в одном экипаже два космонавта практически не разговаривали друг с другом, но это был пример не о плохих отношениях, а о том, что коллеги понимали друг друга с полуслова. Некогда болтать, работать надо. Рабочий день прорабатывается ежеминутно целой наземной командой инженеров, которая вечером присылает программу работы на предстоящий день с учётом выполненных экспериментов и остальной деятельности полёта.

Например, мой рабочий день начинался с шести утра, отбой у меня был в среднем около 12-ти часов ночи. Но это с учётом того, что у меня была короткая миссия. Для меня было просто неприемлемо переводить время на сон. Спали мы в невесомости в отведённых каютах в спальных мешках. Так что, некогда было падать духом.

- В одном из интервью Вы сказали, что уверены, что существует внеземной разум. А можно поподробней? Может, вы заметили что-то необыкновенное в космосе, раз так говорите?

- Просто он есть.

Фото из архива А. Аимбетова

Из досье «КП»: Айдын Аимбетов, 48 лет. Народный Герой Казахстана (2015), генерал-майор ВВС Казахстана. Со 2 по 12 сентября 2015 года совершил космический полёт в качестве бортинженера-2 транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» к Международной космической станции.

Во время космического полёта Аимбетов провёл ряд физико-космических экспериментов по изучению влияния радиации на человека в космосе. Также он осуществил космический мониторинг состояния экологии Аральского и Каспийского морей. Однако в журналистской среде стал знаменитым экспериментом под названием «Дастархан-6» (так обычно именуют среднеазиатский обеденный ритуал). По заказу Института питания Казахстана космонавт кушал национальные блюда в сублимированном виде - иримшик (твёрдый сыр из овечьего молока), курт, сухое кобылье молоко, айран и мясо по-казахски, чтобы выяснить, как эти продукты усваиваются в условиях невесомости.

Женат (супруга – уроженка Байконура), воспитывает сына и двух дочек.