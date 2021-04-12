«Верну ваш долг взамен на ипотеку»: как черные риелторы обманывают россиян

Самого Пятишина уже опросили следователи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всякий раз, когда в редакцию приходят письма от обманутых «черными риелторами» москвичей, в голове крутится один и вполне резонный вопрос: «ну как можно быть такими наивными». Схемы мошенников год от года, конечно, все хитрее, но цель-то одна – квартира. Казалось бы, позарился кто-то на хату, беги, сверкая пятками. Но это простое правило не работает, увы.

ОБЕЩАЛ ИПОТЕКУ, КОТОРОЙ И БЫТЬ НЕ МОГЛО

Мы уже привыкли, что чаще всего жертвами мошенников становятся одинокие пожилые москвичи. По статистике именно эту самую незащищенную категорию граждан чаще всего обманывают. Но и у тех, кому слегка за 30, иммунитета нет. Попадаются. Максим Самойленко, успешный столичный айтишник, работающий в международной компании, уверяет: сам не понял, как остался на улице.

Его история началась еще в 2019-м году. На тот момент мужчина жил в подаренной отцом двухкомнатной квартире не в Дорогомиловском районе Москвы.

- Я сутками за компьютером и из-за этого начались проблемы со спиной, - вспоминает Максим.

Мужчина прошел курс лечения в больнице, потом еще долго бегал по поликлиникам, но ничего не помогало. Тогда по совету друзей он решил попробовать нетрадиционную медицину. Сеансы у раскрученной в интернете целительницы стоили дорого – но боль, как уверят Максим, отступала.

Лечение влетело в копеечку – 4 миллиона рублей пришлось взять в кредит в банке под залог квартиры. Вернуть деньги вовремя Максим по причине все той же болезни не смог и в итоге к нему пришли судебные приставы.

- 4 миллиона приличная сумма, но я хорошо понимал, что моя квартира стоит не меньше 11 миллионов. То есть не все было так критично, - вспоминает Максим.

В тот момент, когда Максим искал решение проблемы, перебирая предложения банков, в его жизни и появился спаситель, который отлично знал о долгах. Скорее всего, персональные данные Максима продал кто-то из сотрудников банка, а иначе откуда телефон мужчины и вся его кредитная история появилась у риелтора.

- Осенью 2020-го Павел Пятишин позвонил мне, представился риелтором и инвестором кредитной организации. Он сказал, что как раз и специализируется на таких ситуациях как моя. Он предложил закрыть мой долг перед банком. Схема на тот момент показалась мне надежной. Я должен был продать ему квартиру по фиктивному договору без оплаты и после этого он обещал погасить мои кредитные обязательства и сразу же вернуть мне мою квартиру в ипотеку в его кредитной организации, - рассказал Максим.

Свои обязательства Самойленко выполнил. С Пятишиным они подписали договор купли-продажи, который по факту был фиктивным. За жилье Максим не получил ни рубля. До последнего он верил, что вот-вот квартиру ему вернут и будет подписан обещанный ипотечный договор, но Пятишин просто пропал.

К слову, долг Самойленко перед банком Пятишин все-таки погасил, вероятно, чтобы снять обременение с квартиры. Обманутый Самойленко побежал в полицию. И там выяснилось, что он такой не один.

В перерывах между судебными заседаниями Пятишин отдыхает на Бали Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

50 ТЫСЯЧ ВМЕСТО 10 МИЛЛИОНОВ

История второй жертвы риелтора Пятишина как под копирку. 79-летняя московская пенсионерка Александра Баденина набрала кредитов на три миллиона рублей под залог своей однушки в Строгине. Женщина уже было отчаялась и собралась просить помощи у детей, а тут звонок от Пятишина. Судя по всему, ее контакты тоже слили сотрудники банка.

- Он предложил Александре Ивановне купить ее квартиру по фиктивному договору, а потом обещал продать ей же в ипотеку и за это погасить долг перед банком. Они подписали договор купли-продажи на 9 с половиной миллионов рублей. Только моей клиентке он передал всего 50 тысяч, видимо, на хлеб с молоком. После этого он пропал, - рассказала «КП» адвокат пенсионерки Ксения Юрова.

Интересно, что вторую сделку Пятишин провернул одновременно с первой в ноябре 2020-го. Когда пенсионерку пришли выселять из квартиры, она обратилась в полицию.

- Уголовное дело возбудили только в марте этого года по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Однако до сих пор обвинение никому не предъявлено, - отметила Ксения Юрова.

Адвокаты обоих потерпевших сейчас ведут собственное расследование. По их мнению, пострадавших гораздо больше.

- Только в 2020-м году Пятишин и его жена приобрели 11 квартир. Не исключено, что использовали одну и ту же схему. Организации, в которых он работает вообще не имели право на выдачу обещанных ипотечных кредитов под залог единственного жилья. То есть он заведомо не планировал исполнять условия договорённостей, - прокомментировал Александр Елисеев, адвокат Максима Самойленко.

Самого Пятишина уже опросили следователи. В его рукаве весомый козырь. Оба пострадавших собственноручно подписали расписки о получении денег за квартиры.

- Я могу только сказать, что все не так, как они описывают. В подробности вдаваться не буду, пусть все решает суд, - прокомментировал «КП» Павел Пятишин.

Гражданские иски против Пятишина подали оба пострадавших. По решению суда на их квартиры наложен арест. Однако на днях стало известно, что квартиру Самойленко Пятишин уже продал.

На вопрос откуда в его семье столько денег, чтобы за год приобрести 11 квартир общей стоимостью более 100 миллионов рублей, Павел Пятишин тоже отвечать отказался. Судя по его странице в инстаграм, живет она на широкую ногу: дорогие авто, поездки по курортам. Но все это между судебными заседаниями, по данным Мосгорсуда, сейчас он ответчик по шести искам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тещу комментатора Гусева развели как ребенка

В лапы банды «черных риелторов» попалась теща известного спортивного комментатора Виктора Гусева. Схема отъема квартиры оказалась весьма оригинальной. К Ларисе Домрачевой в гости наведались трое мужчин, преставившихся следователями СК. Показали удостоверения и предложили женщине ответственное и суперсекретное задание: она должна была стать наживкой для мошенников. Лариса Николаевна, насмотревшаяся детективов, сразу согласилась. Она даже не подозревала, что общается не с следователями, а с бандитами. Следуя их инструкциям, продала свою квартиру и взамен не получила ни рубля.

А вот крайней в этой истории оказалась другая московская пенсионерка Екатерина Толкачева. Ее бандиты развели по той же схеме с липовыми удостоверениями. Женщина думала, что ловит на живца банковских аферистов. Ее попросили передать небольшую сумму денег теще Гусева. И так она оказалась преступницей. Против пенсионерки, которая до сих пор считает себя спецагентом, возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Опомнилась женщина, только когда ей предъявили обвинение и на два месяца поместили в СИЗО. А где лжеследователи? Пока на свободе, их ищут.