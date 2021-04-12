Дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины: «Сушка» вальнула «Боинг»!

Зрителя пытаются убедить, что российский «Бук» на территории ополчения все-таки присутствовал, а значит именно он и сбил малазийский Боинг летом 2014-го. Но вот с этим у журналистов проблемы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Действующие лица – все те же: министр обороны ДНР Игорь Стрелков, глава республиканской Службы военной разведки Сергей Дубинский, отставной офицер-десантник Олег Пулатов… На неопубликованных ранее пленках, которые обнародовало нидерландское телевидение, якобы фигуранты обсуждают доставку системы ПВО «Бук-М» в зону конфликта и ее постановку на боевое дежурство. Обсуждают открытым текстом, даже не пытаясь зашифровать тип вооружения.

В принципе в этой части разговора ничего нового нет. Зрителя пытаются убедить, что российский «Бук» на территории ополчения все-таки присутствовал, а значит именно он и сбил малазийский Боинг летом 2014-го. Но вот с этим у журналистов проблемы. Потому что обнародованная прослушка это явно опровергает. Сначала абоненты радуются, что сбили «Сушку» - украинский истребитель. Затем приходит информация о катастрофе «Боинга». После некоторой суматохи якобы Дубинский созванивается с опять же якобы Пулатовым.

- Это «Сушка» … (сбила – неценз.) «Боинг»?

- Да, да, да.

- Вы это видели, визуально наблюдали?

- Наблюдали с земли. Я-то сам в Мариновке.

Дубинский в свою очередь докладывает Стрелкову (если мы верим, что прослушка не липовая):

- «Сушка вальнула «Боинг», а «Сушку» наши уже «Буком» … (сбили – неценз.).

- Ага. Я что-то в это не сильно верю… - отвечает Стрелков.

- Да все равно на нас свалят, что мы завалили, - сетует Дубинский.

- Да понятно.

То есть на момент разговора командование ДНР было уверено, что рейс МН17 был сбит не ополчением. И не российским «Буком». Потому что, как утверждают нидерландские журналисты, Дубинский и Пулатов полностью контролировали передвижение этой системы ПВО. А значит и боевые пуски. Повторюсь, это если мы допускаем, что «Бук» все же был.

Какой вывод я бы сделал, будь я голландским гражданином, поверившим в аутентичность этих пленок?

Ну, во-первых, и это самое главное, Боинг не был сбит российским «Буком».

Во-вторых, Боинг был сбит украинским истребителем Су.

В-третьих, если мы как голландцы берем на веру то, что российский «Бук» в этот момент в Донбассе, то Украина, зная об этом, устроила кровавую провокацию, чтобы свалить всю вину на Россию и остановить продвижение ополчения по фронту.

Тут, конечно, сторонний наблюдатель обвинит меня в пропаганде – опять, мол, нам липу подсовываешь про истребитель. Но я-то как раз последовательный сторонник версии об украинском «Буке», которую весьма убедительно доказало российское Минобороны. Оно, напомню, рассекретило все данные по ракете, обломки которой продемонстрировало следствие в Нидерландах. По засвеченным номерам удалось установить весь ее путь с конвейера и до части ПВО в Львовской области, дивизион «Бука» которой как раз в те дни выполнял задачи в Донбассе. А на версии с истребителем, получается, настаивают голландские журналисты, только акценты у них другие.