Одноклассники и ВДНХ запустили интерактивную карту в честь юбилейного Дня космонавтики

Социальная сеть Одноклассники совместно с центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ создали карту событий к 60-летию первого полета человека в космос, которая станет онлайн-путеводителем для пользователей соцсети по всей территории Выставки достижений народного хозяйства. На карте отображено, как найти 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, редкие архивные документы, фотографии и видеоматериалы об истории космических достижений.

Кроме того, пользователи Одноклассников смогут проверить свои знания на тему освоения Космоса в специальном видео-квизе от экскурсоводов центра и Федора Юрчихина, президента центра «Космонавтика и авиация», летчика-космонавта РФ, героя России. Пользователи узнают, какой космонавт отправился на орбиту из Советского Союза, а вернулся в Российскую Федерацию, как стыковка двух космических кораблей положила начало международному сотрудничеству СССР и США, какой породы были первые собаки-космонавты и множество других интересных фактов. Ответив на вопросы квиза, каждый пользователь получит бесплатный значок-подарок на аватарку.

Также 12 апреля в Одноклассниках пройдет спецвыпуск традиционной тематической онлайн-викторины «Ботаник». Пользователи смогут выиграть до 25 000 ОКов, если правильно ответят на вопросы на космическую тематику. Кроме того, в честь праздника официальная группа ВДНХ сменит привычное оформление на космическое, а весь контент посвященный первому полету человека в космос будет объединен под хэштегом #космос60лет.

ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. Так, в апреле 2020 года ОК запустили виртуальную выставку«Легенды Космоса». Она дополнила коллекцию проектов об искусстве на собственном портале соцсети «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсии или «прогуляться» по виртуальным выставкам Государственного Эрмитажа, ГМИИ им Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж» и другим.