Клипы ВКонтакте представляют первый интерактивный мультфильм в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос

Почувствовать себя космическим исследователем поможет «Первый в космосе» — анимационный клип, который с исторической точностью воссоздаёт полёт Юрия Гагарина Фото: ВКонтакте

Кроме того, они смогут примерить шлем скафандра в дополненной реальности и узнать больше об экспонатах центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Почувствовать себя космическим исследователем поможет «Первый в космосе» — анимационный клип, который с исторической точностью воссоздаёт полёт Юрия Гагарина. Проект создавался при участии экспертов «Роскосмоса», чтобы передать достоверность событий 1961 года. Во время просмотра зрители могут влиять на сюжет, а действия разворачиваются от первого лица — прямо из кабины знаменитой ракеты «Восток».

Все 108 минут легендарного полёта уместились в одноминутное вертикальное видео, где зритель принимает решения каждые несколько секунд. Над проектом работала команда художников Большого фестиваля мультфильмов.

Также пользователи «Клипов» смогут виртуально примерить гермошлем скафандра «Беркут». Для этого совместно с павильоном «Космос» на ВДНХ платформа создала его цифровую копию — AR-маску. Команда центра подробно расскажет о своих космических экспонатах в серии клипов: ролики будут появляться ежедневно с 12 апреля в официальном сообществе ВКонтакте.

Ранее Клипы ВКонтакте представили проект «Экологика», посвящённый «Часу Земли». Это первый интерактивный сериал для социальной сети, посвящённый самой массовой глобальной экологической акции. В проекте приняли участие блогеры Марго Дирдж, Таша Тейл, Кирилл Сибирский и Оля Димитрова, а также исполнитель и ведущий Big Russian Boss.