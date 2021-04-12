Прикоснуться к звезде и послушать звуки Вселенной: Сбер совместно с «Роскосмосом» запустил космические сервисы

Ко Дню космонавтики Сбер совместно с корпорацией «Роскосмос» запустил сразу несколько космических сервисов. С их помощью можно узнать много нового и интересного о жизни Вселенной, а также совершить виртуальную прогулку по межзвездному пространству.

Специальный проект «Путешествие по космосу» предлагает отправиться в полет, используя продукты экосистемы Сбера. Ощутить себя космонавтом помогут AR-технологии и 3D-модели, разработанные в Лаборатории виртуальной и дополненной реальности Сбера. На сайте проекта можно не только полюбоваться на туманности и скопления звезд, но и сделать собственную фотографию на просторах Вселенной.

Считается, что в космосе царит вечная тишина. Но космонавты, отправляясь в полет, всегда берут с собой музыкальные записи. Аудиосервис СберЗвук предлагает послушать специальный плейлист «Звук в космосе». В нем собраны композиции, звучавшие в разное время в космических полетах. Одни мелодии использовались как сигнал будильника, другие – для релакса, помогая расслабиться и снизить психологическое напряжение. В сборник вошла и мелодия, исполненная одним из космонавтов на гитаре. Отправляясь в полет, он взял с собой в космос любимый инструмент.

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье предлагает пройти тест «Смог бы ты стать космонавтом». С его помощью можно узнать, какими параметрами должны обладать покорители космоса, и есть ли у вас шанс присоединиться к их команде.

Восполнить пробелы в знаниях о тайнах Вселенной помогут голосовые ассистенты Салют. В честь Дня космонавтики виртуальные помощники Сбера ответят на всевозможные вопросы об астрономии. Если вы до сих пор не знали, какая температура в космосе, и почему Солнце жёлтое, ассистенты Салют с удовольствием вам об этом расскажут.

Еще один сервис - мобильное приложение RespiratoryAI, разработанное входящей в экосистему Сбера компанией СберМедИИ, 11 апреля испытали посетители павильона «Космос» на ВДНХ. Накануне 60-летия знаменитого полета Юрия Гагарина здесь прошел первый Всероссийский космический диктант, участники которого ответили на 30 вопросов из разных областей космических знаний. С помощью мобильного приложения RespiratoryAI гости мероприятия проверили своё самочувствие и провели самодиагностику отсутствия респираторных заболеваний.