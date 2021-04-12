Арбитр Игорь Федотов: «В дерби «Локомотив» - «Спартак» не назначили два пенальти в ворота хозяев»

25-й тур Российской Премьер-Лиги подарил поклонникам российского футбола жаркий во всех смыслах матч — московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

25-й тур Российской Премьер-Лиги подарил поклонникам российского футбола жаркий во всех смыслах матч — московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». «Железнодорожники» переиграли красно-белых — 2:0, но не так чисто и однозначно. Победу команды Николича под сомнения ставят два эпизода с попаданием мяча в руку игрокам «Локомотива». Более того, оба эпизода (попадание мяча в руку Пабло на 53-й минуте и аналогичный эпизод на 87-й) произошли в штрафной площади Гилерме и тянули на пенальти.

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал «Комсомольской правде» оба эпизода и дал свое мнение по судейству в матче.

— Для меня это одиннадцатиметровые удары. Я не знаю, почему они (арбитры — прим. ред) не нашли правильного ракурса в первом случае. Как я думаю, решение по первому эпизоду принималось из-за недостатка оснований на видео. Во втором эпизоде для успокоения игры можно было бы самому Левникову запросить просмотр. Это точно было бы решение Левникова, - утверждает Федотов.

Эксперт не понимает, почему в этих эпизодах так странно действовал ВАР.

- В первом эпизоде сто процентов дело в ракурсе. По мне, мяч попадает в левую руку и меняет направление к вратарю сразу же. Второй эпизод — еще проще. Я не знаю, почему они не запрашивают повторы. В протоколе ВАР написано, что инициатором просмотра может быть любое официальное лицо. Главный арбитр может сам запросить повтор. Что Левникову арбитр ВАР такое сказал? Что это игра бедром? Нет, это блокировка, после которой мяч попадает в локоть. Это одиннадцатиметровый удар. Такие моменты мы уже видели. Например, в матче «Рубин» — «Зенит», - разбирает для «КП» эпизоды Федотов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Да и само назначение арбитра Кирилла Левникова на матч «Локомотив» - «Спартак» кажется Игорю Федотову неоднозначным. Все-таки он из Санкт-Петербурга, а самыми внимательными зрителями этой игры были футболисты и руководители «Зенита» - ведь играли их основные преследователи.

- Вообще назначение Левникова из Санкт-Петербурга странное. Для чего они это сделали, я не понимаю. Можно было бы любого арбитра не из Питера назначить, того же Карасева, он спокойно отсудил бы. По крайней мере разговоры бы убрали, — рассказал kp.ru судья.