12 апреля 1961 года началась новая эра цивилизации и познания мира: первый человек в космосе. Наш, простой русский парень с открытой улыбкой, которая стала визитной карточкой нового «космического» мира, Юрий Гагарин. 108 минут на орбите, которые перевернули мир.

С тех пор в освоении космоса было совершено много удивительных открытий, было много радостного, и много сложного. И мы по-прежнему гордимся нашим первым человеком в космосе, а также нашими современными покорителями космоса: космонавтами, исследователями, пилотами, конструкторами и врачами. Всеми, кто своим трудом, талантом и стремлением к мечте приближает разгадки космических тайн, идет через тернии к звездам. Космос – это круто, захватывающе, престижно и перспективно!

12 апреля 2021 года в рамках совместного масштабного проекта «Комсомольской правды» и Института развития интернета «Юра, мы гордимся!» рассказываем удивительные вещи о покорении космоса в формате познавательного видео и увлекательных тестов.

Героями видео стали два молодых исследователя – Дмитрий Рачкин, руководитель проекта наноспутников «Ярило» и Илья Рукавишников, отвечает за медицинское сопровождение космонавтов. Также в нашем видео преподаватели легендарного «ВОЕНМЕХА», единственного в России вузе, который выпустил сразу 6 космонавтов. На собственном примере герои доказывают: космос толкают именно молодые специалисты, для которых не существует невыполнимых задач.

Посмотреть видео можно во всех социальных сетях:

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Три увлекательных теста смотрите в официальном сообществе КП в социальной сети ВКонтакте.

Хотите узнать, кого берут в космонавты? Пройдите тест и прокачайте свой шансы лично «бороздить просторы вселенной».

Первый полет Гагарина свершился 60 лет назад. Но до сих пор его подробности захватывают дух! Хотите узнать малоизвестные факты о первом полете человека в космос и проверить, как бы поступили вы на месте Юрия, пройдите тест «Один в космосе – будь, как Юра!

А пока мы на Земле и празднуем юбилейный День космонавтики, просто представьте, ведь каждый из нас – часть вселенной, космос внутри нас! Просмотрите на завораживающие фото и попробуйте угадать, что перед вами – Россия или космос?

Присоединяйтесь к совместному спецпроекту «Комсомольской правды» и Института развития интернета, читайте материалы, смотрите видео в соцсетях, будет космически интересно!