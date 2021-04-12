"Я люблю тебя до слез": Ани Лорак вернулась к бывшему мужу-изменщику

Ани Лорак вернулась к бывшему мужу спустя два года после громкого развода. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак вернулась к бывшему мужу спустя два года после громкого развода. Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу изменял фигуристой певице, с которой прожил 15 лет. Во время одной из вечеринок миллионера застукали с поличным в киевском клубе. После публичного скандала вокалистка сильно переживала и плакала. Но, как оказалось, время лечит.

Ани Лорак снова счастлива с Муратом Налчаджиоглу. Экс-супруги простили друг другу взаимные обиды и упреки. Теперь они вновь выходят в свет как семья.

На днях Ани и Мурат вместе пришли к Филиппу Киркорову на именины его дочери Аллы-Виктории. Влюбленные обнимались под песню "Я люблю тебя до слез", которую пел Киркоров в домашнем караоке. Певица и ее бывший весь вечер не сводили с друг друга глаз, вместе сидели за праздничным столом, а после Мурат снимал артистку на телефон.

Больше всех воссоединению мамы и папы радуется их дочь. Восьмилетняя София растет копией отца, мужчина души не чает в девочке.

Ани Лорак снова счастлива с Муратом Налчаджиоглу. Экс-супруги простили друг другу взаимные обиды и упреки. Теперь они вновь выходят в свет как семья. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После развода в январе 2019-го Лорак и Налчаджиоглу пытались построить новые отношения. Певица какое-то время встречалась с 27-летним музыкантом Егором Глебом, а бывший муж крутил роман с визажисткой Лилей. Экс-мууж Лорак представил девушку своим родным. Казалось, что совсем скоро пара решится на более серьезные шаги в отношениях.

Однако новые романы экс-супругов так и не привели ни к чему серьезному. Вскоре Мурат все чаще стал наведываться из Киева в Москву в загородный особняк Лорак. Теперь вся тусовка ждет новой свадьбы Ани и Мурата.

Буквально на днях Налчаджиоглу дал интервью, в котором рассказал о том, как тяжело переживал развод с Лорак. Он честно признался, что ему было очень обидно потерять семью. При этом в конце марта Мурат отдыхал в горах в компании визажистки Лилии.