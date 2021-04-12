Родить, судить, похоронить: какие сервисы появятся на Госуслугах в 2021 году

Как сообщили в правительстве, шесть новых суперсервисов появятся на Госуслугах уже в нынешнем году. Фото: Shutterstock

Как сообщили в правительстве, шесть новых суперсервисов появятся на Госуслугах уже в нынешнем году. Сервисы получили приставку «супер», потому что представляют собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей для какой-либо жизненной ситуации.

Объясняем, что новые суперсервисы дадут пользователям и как они будут называться.

1. Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн

Постановление о штрафе будет приходить в тот же день, когда оно вынесено, чтобы водитель не пропустил срок оплаты со скидкой в 50%. В сообщении будет вся нужная информация - место нарушения, фотографии и т. д. Суперсервис даст возможность прямо с портала обжаловать постановление о штрафе и вернуть деньги.

2. Правосудие онлайн

Вы сможете подать исковое заявление через интернет, и оно автоматически отправится в нужное отделение суда. Оплата госпошлины - также онлайн. Все документы и уведомления придут по интернету, а материалы дела будут «лежать» у вас в личном кабинете на Госуслугах. В отдельных случаях даже на судебные заседания ходить не придется: участвовать в процессе можно будет тоже онлайн.

3. Рождение ребенка

Суперсервис даст возможность подать всего одно электронное заявление, чтобы оформить все документы на ребенка. После этого все нужные документы будут доступны в личном кабинете. Оформить пособие, записаться в детский сад, прикрепиться к поликлинике – все это можно будет сделать через суперсервис.

4. Мое здоровье

С помощью суперсервиса можно будет не только записаться к врачу, но и получить нужные справки и консультации. Все медицинские документы будут в вашем личном кабинете. Можно будет завести семейный аккаунт, где вы получите доступ к медицинским «книжкам» детей и пожилых родителей, требующих опеки.

5. Утрата близкого человека

Не нужно будет обходить инстанции, собирать справки и обращаться в ЗАГС для регистрации смерти – все это можно будет сделать на портале. Чтобы получить пособия и выплаты, положенные после смерти родственника, достаточно будет ввести реквизиты счета в личном кабинете. Записаться к нотариусу можно будет также онлайн, а получить наследство - на банковскую карту. Также в суперсервисе будет подробная инструкция - что делать в случае смерти близкого человека.

Сервисы получили приставку «супер», потому что представляют собой не отдельную услугу, а целый набор возможностей для какой-либо жизненной ситуации. Фото: Shutterstock

6. Трудовая миграция онлайн

В суперсервисе мигрант найдет всю информацию, которая поможет разобраться в премудростях оформления документов на работу в России. И выяснит, куда подавать заявления и какие разрешения ему потребуются. А работодателю суперсервис упростит оформление трудового договора и поможет отследить статус всех заявлений и платежей.

КСТАТИ

Все суперсервисы портала

По планам правительства, всего на Госуслугах будет 25 суперсервисов. В прошлом году семь из них уже появились на портале. Расскажем вкратце и о них.

1. Поступление в вуз онлайн

Позволяет не выходя из дома подать документы в вуз, направить апелляцию и согласие на зачисление.

2. Социальная поддержка онлайн

Суперсервис информирует о положенных вам льготах и позволяет подать заявление на пособие онлайн.

3. Трудовые отношения онлайн

С помощью сервиса можно встать на учет в центре занятости, заказать выписку из электронной трудовой книжки, получать информацию о вакансиях.

4. Цифровое исполнительное производство

Сервис позволяет следить за ходом исполнительного производства в режиме онлайн, получать информацию о долгах и оплачивать их через портал.

5. Оформление европротокола онлайн

Помогает оперативно оформить документы при ДТП и быстрее получить страховку.

6. Пенсия онлайн

Суперсервис сам рассчитывает размер будущей пенсии, позволяет подавать различные документы в пенсионный фонд онлайн.

7. Онлайн помощь при инвалидности

Присылает приглашение на экспертизу, автоматически назначает пенсию, сообщает о положенных льготах.

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