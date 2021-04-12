В США попытка провести марш «Жизни белых имеют значение» закончилась конфузом

Белые уже устали от этого реверсивного расизма, и скоро сами выйдут на улицы защищать свои права Фото: REUTERS

Движение за права чернокожих в США под девизом «Жизни черных важны» (Black Lives Matter – BLM), уже не так гремит, как в прошлом году, когда рассерженные темнокожие люди громили города по всей Америке. Больше того, эксперты всех мастей утверждают, что белые уже устали от этого реверсивного расизма, и скоро сами выйдут на улицы защищать свои права.

«Контрпротест» под лозунгом «Жизни белых важны» был назначен на 11 апреля. И закончился полным провалом.

Изначально, как пишет NBC, общенациональный марш «Жизни белых важны» (White Lives Matter – WLM) задумывалось правыми движениями США так, чтобы «весь мир содрогнулся». Но в Нью-Йорке протестовать вышел всего один (!) человек, одиноко стоявший в маске и без всяких транспарантов, так что в нем с трудом опознали «борца за свободу».

Та же участь постигла и одинокого пикетчика в крупнейшем городе штата Нью-Мексико Альбукерке. Там полиции пришлось даже взять его под охрану, так как рядом с местом митинга собралась толпа «антифашистов». В техасском Форт-Уэрте процессия борцов за права белых была многочисленнее — 3 человека.

А шуму было довольно много. Сама подготовка митингов велась через мессенджер Телеграмм в условиях конспирации, напоминая больше заговор, а не мирную демонстрацию. Правда это не помогло избежать проникновения троллей, противников подобных сборищ. В результате сами организаторы во многих городах отказались от проведения акций, так как решили, что с учетом наплыва провокаторов им ничего не светит.

Возможно, что многих активных членов WLM подкосил штурм Капитолия, во время которого по-настоящему готовые рисковать горячие головы увидели, что за подобные выходки они могут быть арестованы полицией. Еще более вероятно, что многие испугались сходок сторонников уже «оригинального» BLM, которые прямо намекали на то, что готовы поступить с белыми не только согласно юридическим нормам, но и «по закону джунглей». Как пишет Forbes, именно антирасисты были главной аудиторией участников протестов.

Само движение «Жизни белых важны» было организовано еще в 2017 году в ответ на активность сторонников BLM и представляет сейчас не монолитную структуру, а скорее клуб по интересам. Его противники называют движение фашистским и нацистским, сами же активисты не редко используют расистские и антикоммунистические лозунги.

А тем временем «здоровой» организации, которая могла бы защитить белых в США все нет и, видимо, ее появление не стоит на повестке дня.

- Сейчас возможностей для организации подобных протестов в США фактически нет, - рассказал «КП» политолог-американист Геворг Мирзаян. - Телевидение и пресса не дают сторонникам правых идей слова, соцсети блокируют аккаунты, которые выступают против BLM. Кроме того, отсутствует и какой-то лидер, который мог бы на общенациональном уровне озвучивать тезисы подобной направленности и при этом не быть изгнанным из элиты. Так что, скорее всего, движения, подобные White Lives Matter будут считаться маргинальными и его участники станут ограничиваться какими-то локальными акциями или будут вариться в своих группах в соцсетях и чатах.