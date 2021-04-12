Народ недоволен: Смерть принца Филиппа лишила британцев сериалов и ТВ-шоу

Из-за кончины супруга королевы телеканалы поменяли сетку вещания Фото: REUTERS

Смерть 99-летнего супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа потрясла многих подданных Соединенного Королевства. Оно и не удивительно, ведь весь мир знает, что англичане любят свою королевскую семью. Но как оказалось, далеко не все были довольны, что из-за скорбных новостей из Букингемского дворца, телеканалы вместо реалити-шоу и сериалов показывали в день кончины Филиппа траурные программы. О тысячах недовольных писем, которые получает BBC, сообщает газета The Guardian.

В пятницу, 9 апреля, когда пришли скорбные новости, британские телевизионщики из BBC перекроили сетку вещания. Разумеется, с эфира сняли все развлекательные шоу, а их место заняли программы, посвященные монаршей особе и его жизни. Конечно, к кончине 99-летнего герцога Эдинбургского на британском ТВ подготовились заранее: что поделать, профессия циничная.

И вот пришли данные об аудитории, которые заставили боссов BBC схватиться за голову. Главный телеканал страны в день смерти Филиппа потерял 6% аудитории. У менее официозного BBC-2 дела намного хуже — ушло 2/3 зрителей. А как же любовь к королевской семье и сочувствие Елизавете II?

Парадоксально, но наивысшие рейтинги в этот день получило реалити-шоу «Гуглбок»", чьи участники под камеры смотрят и обсуждают телепрограммы.

Теряться в догадках о причинах таких показателей не приходится. В BBC приходят тысячи писем с критикой «репертуара» главной телекомпании страны. Мол, слишком уж много внимания уделили смерти монаршей особо, да и вообще, чему тут удивлять, человеку почти 100 лет.

Тут надо пояснить, что телевизионщики не просто крутили в новостях сюжеты о почившем принце. Они убрали из эфира популярный сериал EastEnders и даже финал кулинарного шоу «Мастер-Шеф». Короче, люди планировали провести пятничный вечер за просмотром любимых ТВ-шоу, а им выдали «Жизнь замечательных людей». И ведь не уйдешь никуда — карантин на дворе.

Кстати, как пишет издание Vox, у некоторых людей смерть принца вызвала злорадство, так он ассоциировался у них с колониальными угнетателями. Кстати, бывшие колонии Великобритании в основном не обратили особого внимания на кончину монаршей особы. Конечно, они отмети ее в своих материалах, но скорее в качестве фона.