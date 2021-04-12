«Роснефть» единственная в мире производит нафтил для «Роскосмоса»

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Компания «Роснефть» поздравила всех граждан России с 60-летием знаменательного события, а также напомнила, что является единственным поставщиком топлива нафтил для обеспечения космической программы госкорпорации «Роскосмос».

Нафтил используется в российских ракетах «Союз» и «Ангара». Топливо выпускает «Ангарская нефтехимическая компания» (дочернее предприятие «Роснефти») - единственным производителем нафтила в мире.

Обратим внимание, что нафтил - нетоксичное углеводородное топливо, относится к малоопасным веществам: 4 класс опасности по 4-балльной шкале. К этому же классу относится дизельное топливо, автомобильные бензины, а также топливо для реактивных двигателей.