Оператор «ЭРЫ-ГЛОНАСС» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

АО «ГЛОНАСС» – оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» - присоединилась к ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). Соглашение об этом было подписано сегодня, 12 апреля, на международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2021. Заместитель министра транспорта России, председатель наблюдательного совета ассоциации ЦТЛ Кирилл Богданов, отметил, что координация работы «ГЛОНАСС» и членов ассоциации качественно усилит цифровую трансформацию транспортной отрасли.

ВЗАИМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

«Система «ЭРА-ГЛОНАСС» обладает значительным потенциалом для формирования качественно новых решений с целью цифровизации транспортно-логистического комплекса. Его необходимо развивать, в том числе, путем формирования совместных с членами ассоциации ЦТЛ проектов и совершенствования нормативной правовой базы», – пояснил Кирилл Богданов. Заместитель министра добавил, что вступление в ассоциацию оператора системы с самым большим в России количеством зарегистрированных транспортных средств – более 7 млн автомобилей – позволит создать цифровую среду для интеграции множества продуктов и сервисов, включая уже существующие.

Напомним, Россия стала первым государством, где система экстренного реагирования при авариях была развернута в масштабах всей страны. За годы работы она способствовала спасению жизней свыше 1500 автомобилистов и сохранению здоровья тысяч пострадавших в ДТП. Сегодня «ЭРА-ГЛОНАСС» – это симбиоз социальных функций государства, развитых коммерческих сервисов (система мониторинга транспорта и грузов «АСМ ЭРА», высокоточное позиционирование, и ряд других) и передовых российских технологий. Система аккумулирует в себе возможности современных навигационных, телекоммуникационных и ИТ-решений, а также является основой для создания сервисной экосистемы.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Игорь Милашевский отметил, что вступление компании в ассоциацию ЦТЛ будет способствовать расширению взаимодействия ключевых участников транспортного рынка, а также обеспечит эффективную координацию действий при реализации масштабных государственных проектов.

По мнению директора ассоциации ЦТЛ, генерального директора компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антона Замкова, в ближайшей перспективе направлениями работы с АО «ГЛОНАСС» станут проекты в области безопасности и мониторинга движения беспилотных автомобилей.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ УПРОЩАЕТ ЖИЗНЬ ТРАНСПОРТНИКОВ

Помимо этого, на полях конгресса подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ГЛОНАСС» и российским оператором пломбирования «Центр развития цифровых платформ». Компании будут совместно создавать цифровые сервисы для грузоперевозок и развивать единую систему таможенного транзита товаров в Евразийском экономическом союзе с использованием электронных навигационных пломб.

Ассоциация ЦТЛ также объявила о стратегическом партнерстве, подписав соответствующие двусторонние соглашения с Ассоциацией Морских Торговых Портов (АСОП), Межотраслевым экспертным советом по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) и Международной Ассоциацией логистического бизнеса (МАЛБИ). Организации усилят экспертную экосистему ЦТЛ при разработке и обсуждении инициатив в области цифровой трансформации транспортной отрасли.

«Драйвером интеграции всех видов транспорта в части электронного документооборота, включая морской, в первую очередь, является спрос грузовладельца на качественную и прозрачную услугу по международной перевозке товара. Каждая модальность данной цепочки заинтересована в сокращении времени на документальные операции. ЭДО (электронный документооборот – «КП») работает на морском транспорте с «прошлого века». Морские международные перевозчики обмениваются с морскими терминалами данными в формате Эдифакт, - сообщил председатель Комитета по коммерческим и правовым вопросам АСОП Павел Поляков. - В режим обмена данными осуществляется переход со всеми главными стейкхолдерами морских торговых портов: с ФТС через комплекс программных средств «Портал Морской Порт», с РЖД - через систему «Этран», взаимодействие с Капитанией порта осуществляется через портал «Порткол Маринет» и так далее».

Эксперт видит главной задачей отрасли формирование единой цифровой экосистемы морских портов. Мировая практика, опыт портов Гамбурга, Роттердама, Сингапура и многих других показывает эффективность этого направления.

«Сегодняшнее подписание соглашения между нашими ассоциациями является подведением промежуточных итогов результатов совместной работы. Уверен, что через год мы сможем уже представить цифровую платформу российского производства», - резюмировал Павел Поляков.