Деньги на ветер: топ-7 анализов, которые бесполезно сдавать без назначения врача

Часть популярных исследований не информативна сама по себе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие из нас, не располагая временем и нужным количеством нервов проходить обстоятельную диспансеризацию, следят за показателями здоровья, регулярно сдавая анализы в медицинских лабораториях. Мол, если будет что-то выходящее за рамки нормы - вот тогда и отправимся к врачу. Но в ассортименте медицинских центров - сотни разнообразных анализов с малопонятными неспециалисту названиями. И выбираем мы их сообразно своим представлениям о правильном чек-апе: что-то где-то читали, какой-то подруга советовала...

Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U, рассказал о популярных 7 анализах, которые пациенты напрасно будут сдавать самостоятельно, заблуждаясь насчет их назначения.

1. Антитела IgG на пищевую непереносимость

Пищевые непереносимости – вещь довольно распространенная: у некоторых ухудшается самочувствие после молока, у некоторых – после лука, кто-то не может есть морепродукты и т.д. Есть мнение, что с помощью анализа на антитела IgG можно заранее узнать, какой продукт вызывает у вас пищевую непереносимость, однако это не так. Ученые пока еще отыскали строгое научное объяснение связи между пищевой непереносимостью и повышением уровня этих антител. Если вы сдадите анализ IgG на непереносимость какого-либо продукта, то узнаете только одно – употребляли вы его в пищу или нет. Обычно это имеет смысл, только если вам стало очень плохо после блюда из множества ингредиентов, и теперь вы хотите вычислить вредителя.

2. Специфические IgE антитела к аллергенам

Пищевую непереносимость важно не путать с аллергией. Аллергия проявляется покраснением кожи, зудящей сыпью, чиханием, слезотечением. Но самое опасное последствие аллергической реакции – отек слизистых, который может даже привести к смерти.

Аллергики (а список продуктов, вызывающих реакцию, чаще всего все расширяется) нередко надеются, что анализ IgE к аллергенам поможет им заранее узнать, какой продукт будет вызывать крапивницу и слезы. Но и это заблуждение - уровень IgE повышается только после попадания аллергена в организм. Если контакта не было – то исследование ничего не покажет.

3. Антитела IgG к Candida

Грибок Candida – постоянный обитатель нашего организма и зачастую ничем не опасен (хотя считается условно патогенным). Если количество Candida резко увеличивается, то это приводит к кандидозу. Но узнать заранее с помощью анализа, есть ли у вас риск развития кандидоза, тоже нельзя. Во-первых, IgG - это антитела памяти, и они могут очень долго оставаться в организме уже после того, как вы вылечили кандидоз и даже забыли о его существовании. Но бывает и наоборот – в период обострения заболевания уровень IgG может быть вообще отрицательным.

4. Антитела IgE к анестетикам

Речь идет об артикаине и ультракаине, которые применяются, например, в стоматологии. Многие пациенты до сих пор опасаются уколов анестетика и думают, что такой анализ поможет им выяснить, вредны ли для них эти препараты. Но если ранее пациенту никогда не делали укол ультракаина, то антител к нему в организме не будет. Соответственно, сдавать анализ до первого контакта с этим анестетиком бесполезно.

5. Анализы на онкомаркеры

Есть мнение, что исследования онкомаркеров помогут выявить опухоль на самой ранней стадии, когда ее никак иначе и не разглядеть, но это заблуждение. Этот анализ не предназначен для первичной диагностики рака, а применяется в онкологии для контроля хода лечения. А еще уровень онкомаркеров может расти из-за курения или воспаления, а не только из-за опухоли. При этом низкий уровень этого показателя вовсе не гарантирует отсутствие рака. Людям, которые входят в группы риска по онкологии, для выявления болезни на ранней стадии нужно регулярно посещать онколога.

6. Иммуннограмма

Тут сбивает с толку название. Может показаться, что иммунограмма показывает состояние иммунитета и с ее помощью можно узнать, насколько он высок. Это не так – врачи направляют на иммуннограмму пациентов с онкологией крови и иммунной системы или пациентов с ВИЧ. Кроме того, далеко не каждый врач сумеет корректно расшифровать данные этого исследования.

7. Анализ С-пептид

С его помощью врач проверяет, как поджелудочная железа вырабатывает инсулин. Нарушение в выработке этого гормона может указывать на развитие диабета. Однако сдавать анализ на С-пептид, если у вас нормальный уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, бессмысленно. Если эти два параметра в пределах нормы, то значит, что диабет вам не грозит.

Валерий Саванович Фото: Личный архив

ВАЖНО

Зачем врачи назначают эти тесты?

Ключевое слово здесь – врачи. Эти исследования помогают им не просто поставить верный диагноз – они нужны для подбора терапии, контроля за ходом лечения, анализа его правильности и эффективности. Доктора используют данные таких анализов для коррекции курса лечения, определения нужной дозировку препаратов, направления на лечебные процедуры или операцию.

Врачи анализируют итоги диагностики не по отдельности, а комплексно – скажем, биохимия крови состоит множества параметров, и только доктор может разобраться, о чем говорит их соотношение. Вот почему не стоит сдавать анализы без назначения врача – исключение здесь составляют только пациенты с хроническими заболеваниями или люди, которые проходят длительную терапию. Но и они сдают регулярно те анализы, которые им назначает доктор. В остальных случаях не стоит увлекаться самодиагностикой – это напрасная трата времени и денег.

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