Какова на самом деле цена жизни 8 столичных пожарных

Москва, 23 сентября 2016. Тушение пожара на складе на Амурской улице. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Во вторник Преображенский суд столицы огласит приговор по громкому делу о гибели восьми пожарных в сентябре 2016 года на Амурской улице. Тогда там горели склады с кошачьим кормом и погребальными венками и цветами. В общем, ничего ценного.

Пожарные прибыли на место тушения вовремя, и стали отсекать огонь от холодильной установки, которая была заправлена аммиаком. Арендаторы понимали, что уже потеряли товар, и предлагали слить аммиак из холодильной установки, так как в этой части ангара не было пожара. Удалив аммиак, можно было дать ангару спокойно догореть. Но пожарные их туда не пустили и попытались залить очаг водой. Усмирить огонь не удавалось несколько часов. Смрад постепенно отравлял столичный воздух продуктами горения.

Тогда, по версии следствия, на место пожара прибыло руководство в лице уже бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова. Они не стали слушать арендаторов, которые предлагали слить аммиак из холодильной установки и не стали изучать паспорт объекта, а приступили к решительными действиям: поднялись в пожарной люльке на крышу здания и показали личный пример, как надо заливать очаг.

Следом они дополнительно направили на крышу здания несколько человек. Это несмотря на то, что на месте была вся необходимая подъемная техника, с которой можно было также эффективно тушить огонь. Крыша от огня неожиданно рухнула на площади 100 квадратных метров и восемь пожарных погибли на месте.

Пожар на Амурской улице удалось потушить лишь спустя 14 часов.

Семьям погибших потом дадут по 7 миллионов рублей, а еще наградят посмертно. Но этого оказалось недостаточно, чтобы близкие погибших махнули на все рукой. Они собираются предъявить обвиняемым иски на общую сумму в 5 миллионов рублей.

Халатность Ширлина и Барсукова следствие предложило оценить в шесть и пять лет в колонии соответственно. За то, что они необоснованно рисковали жизнями подчиненных.

27 сентября 2016. Во время гражданской панихиды по спасателям, погибшим при тушении пожара на складе пластиковых изделий на Амурской улице. Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ТАСС

"Комсомолке" удалось ознакомиться с двумя проведенными экспертизами, которые показали, что никаких угроз взрыва аммиака на месте пожара не было, так как очаг пожара находился в удалении от холодильной установки, а потому веской причины посылать людей на верную смерть не было. Там просто некого было спасать. Для устранения пожара достаточно было слить аммиак и продолжать держать водяную завесу. Все технические возможности для этого у пожарных были, как и информация о том, что металлическая крыша от термического воздействия "стала осыпаться внутрь здания".

Кстати, аммиак слили уже после того, как случилась трагедия. И это говорит о том, что пожарных послали на крышу напрасно.

Отметим, что экспертизы подтверждаются и показаниями около 100 сотрудников МЧС России, которые были свидетелями событий. От своих слов в суде отказались только пятеро.

А все потому, что нашлись те, что пытаются замять дело. Пытаются убедить общественность, что следователи умаляют героические действия погибших и называют Ширлина и Барсукова "настоящими профессионалами своего дела".