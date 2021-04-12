Шест и деньги в трусиках: слитые в Сеть фото раскрыли темное прошлое певицы Зиверт

Юлия Зиверт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За три года собственной популярности Юлия Зиверт, о дуэте с которой мечтает половина шоу-бизнеса (другая часть их уже записала), почти не давала интервью. Ее высказываний в прессе - по пальцам пересчитать. На сборных концертах звезда с удовольствием позирует фотографам, но перед микрофоном словно отрабатывает тяжкую повинность.

От Юлии Зиверт не узнаешь сенсаций и последних сплетен шоу-бизнеса, ей не интересно интриговать, хайповать и придумывать новости о себе любимой. О личной жизни певица никогда не рассказывает, точнее, из раза в раз повторяет одно и то же: все свободное время, словно старая дева, она проводит с родителями и кошкой. "Я очень скучный человек, с меня нечего взять!", - белоснежно улыбаясь, говорит о себе нереальная и стильная Зиверт. И это - в 30 лет, да еще и с такой-то эффектной внешностью!

О прошлом Зиверт известно лишь то, что она сама о себе озвучивала: мол, с детства устраивала домашним концерты, танцевала в какой-то малоизвестной группе, а потом и вовсе ушла в небо - несколько лет работала стюардессой.

- В какой-то момент моя душа захотела творческого порыва, потому что каждый день ты с зализанным пучком, с бесцветным лаком для ногтей и в одной и той же форме. Душа требовала набить татуировки, покраситься в малиновый цвет, вставить кольцо в нос. Когда я ушла с работы, то ощутила легкость, творческий полет, - рассказывала Зиверт в интервью.

Однако, сегодня в Сети появились снимки того периода, о котором певица никогда не высказывалась. Один из звездных пабликов в Инстаграме опубликовал целую серию пикантных фотографий, на которых девушка, очень похожая на Юлию, предстает в образе танцовщицы гоу-гоу: на высоких каблуках, в кожаной минижилетке и трусиках-ниточках с заправленными в них тысячными купюрами, а то и вовсе без одежды. Есть, кстати, и фото в образе стюардессы.

- Немного Зиверт 2011 года, - подписали авторы, уверяя, что девушка танцевала в столичном клубе "Империя", а гоу-гоу это не стриптиз (хотя в целом, безусловно, похоже: тот же минимальный набор одежды, раскованные движения и тп. - Ред.).

Пользователи соцсетей оказались в шоке от таких откровений о кумире. "Я-то думала, что она обычная стюардесса, которая вдруг решила стать певицей, а тут...", "Неожиданно, какое разочарование", "Кто бы мог подумать!", "Вот это поворот", - пишут обескураженные поклонники. Кто-то уверяет, что на снимках не Юлия, а другие, наоборот, видят поразительное сходство.

Фото: Инстаграм, moskovskay_tusovka2007.

Между тем, сама певица на провокационные снимки пока никак не отреагировала. "Комсомольская правда" попыталась связаться с менеджером Зиверт, однако, узнав, о чем речь, она перестала отвечать.

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