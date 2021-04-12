Следователи возбудили уголовное дело об обмане на 23 млн рублей дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова

Дочь легендарного летчика Ольга Валерьевна Чкалова. Фото: YouTube

В столице следователи возбудили уголовное дело о мошеннических действиях в отношении дочери летчика-испытателя Валерия Чкалова. Неизвестный «лейтенант» позвонил 81-летней Ольге Чкаловой, представился сотрудником Следственного комитета, через время позвонил «специалист» из службы безопасности банка. Женщину ввели в заблуждение, и та перевела мошенникам 23 млн 300 тысяч рублей.

- Следственным отделом по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

Дочь известного летчика-испытателя Валерия Чкалова находилась дома в Москве в своей квартире, на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником Следственного комитета, следом еще один - сказал, что из службы безопасности банка. Они говорили о том, что владеют информацией о ее отце, который был Героем Советского Союза, знают все данные ее родственников, и о дочери. А также сказали, что ее персональные данные оказались в свободном доступе.

- Женщине посоветовали перевести все свои сбережения на безопасный счет. Потерпевшая, введенная в заблуждение, перевела неизвестным более 23 млн рублей, - рассказали следователи.

Когда Ольга Чкалова поняла, что денег не оказалось и на так называемом «безопасном счете», то стала бить тревогу – звонить в Следственный комитет и рассказывать об истории, которую провернули с ней якобы сотрудники их ведомства. Следователи были не в курсе действия мошенников. Объяснили, что такие операции с деньгами никогда не проводят и не звонят людям. Ольга Чкалова поняла, что отправила деньги мошенникам.

- Сейчас наша задача выяснить все обстоятельства произошедшего и найти лиц, причастных к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается, - сказали в Следственном комитете по Москве.

Мошенникам грозит тюремный срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Важно

Следователи не просят перевести деньги

- В настоящее время участились случаи телефонного мошенничества. Неизвестные лица, которые под различным предлогом убеждают граждан перевести денежные средства тем или иным способом, не являются сотрудниками Следственного комитета либо других органов власти. Призываем граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о подобных фактах, - сообщили в Следственном комитете по Москве.