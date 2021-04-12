«Дом – самое лучшее место. Там хорошо»: Истории четверых ребят, мечтающих вернуться из детского дома - к родным мамам

Олеся и Ксюша мечтают, чтобы в первый класс в этом году их отвели мама, брат и сестра Фото предоставлено БФ «Константа»

Больнее всего предательство близких. Это тяжело даже когда ты реализовал себя в жизни, у тебя есть друзья и любимая работа. А что делать, если тебе 7, 10 или 14 лет? И тебя лишают дома и возможности постоянно общаться с матерью?

Четверо детей из разных районов Тверской области несколько месяцев живут в социально-реабилитационных центрах вдали от родного дома. Ксюша, Олеся, Рома и Захар росли в семьях, где вся ответственность за будущее ребят легла лишь на плечи их матерей. Это любящие семьи, в которых мамы отчаянно желают как можно скорее обнять детей в стенах родного дома. Но для этого необходимо решить материальные проблемы, по причине которых казённые стены социальных учреждений сменили родные.

Близняшки Олеся и Ксюша в этом году пойдут в первый класс, и они мечтают, чтобы на праздничную линейку их отвели мама, брат и сестра. Но для того, чтобы вернуться домой, там необходимо вставить окна, доделать ремонт и обустроить комнату для девочек. Их мама Надежда обратилась в «Константу», как к последней надежде. «Без вашей помощи мне не справиться» — признаётся многодетная мама…

Дом Ксюши и Олеси. Но для того, чтобы девочки вернулись к маме, предстоит решить еще немало проблем Фото предоставлено БФ «Константа»

Старших детей Настю и Валеру мама смогла вернуть как только частично отремонтировала дом, после того как бывший супруг привёл его в нежилое состояние. Получив пособия, многодетная мама сделала ремонт, но завершить его женщина одна не в силах. Также Олесе и Ксюше необходимо обустроить комнату для проживания и купить кровати. Надежда работает на пилораме, ежедневной зарплаты в 700 рублей хватает лишь на самое необходимое. Фонд «Константа» поможет в завершении ремонта и обустройстве безопасного комфортного дома для детей, после чего Ксюша и Олеся смогут вернуться в семью.

Также каждый день ждут возвращения домой Захар и Рома. Пока в их домах не будут созданы безопасные условия для проживания, мальчики продолжат жить в социально-реабилитационных центрах, считая часы до очередной встречи с мамой и зачеркивая дни в календаре до возвращения домой.

14-летний Рома очень хочет вернуться домой Фото предоставлено БФ «Константа»

«Дом – самое лучшее место. Там хорошо», – уверенно говорит 14-летний Рома. Только с его домом не всё так просто. Мальчик жил в деревне вместе с мамой, больной бабушкой и дядей-инвалидом в квартире без элементарных удобств, с печным отоплением.

Квартира давно требует серьёзного ремонта Фото предоставлено БФ «Константа»

Весь семейный доход – это две пенсии – бабушки и дяди, да мамины подработки временами. Вчетвером на эти деньги семья существует, едва сводя концы с концами. Две печки, которыми отапливается жильё, пришли в негодность, топить их практически невозможно. Да и ремонту они не подлежат – надо ломать и делать новые. На это в семье денег нет.

Не может вернуться к маме и Захар, ведь в их жилье нет отопления и протекает крыша. Его мама Ольга сама росла в детском доме и, зная, как это непросто, она отчаянно хочет скорее вернуть сына, но сделать этого не может из-за банального отсутствия денег. Немало средств нужно на то, чтобы сделать их дом снова безопасным и тёплым. В планах у фонда «Константа» им в этом помочь и ускорить возвращение Захара домой.

Мама Захара отчаянно хочет скорее вернуть сына Фото предоставлено БФ «Константа»

Фонд «Константа» на протяжении 10 лет оказывает комплексную помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Только за прошлый год 87 детей вернулись в родную семью благодаря помощи фонда. Всего за годы работы необходимую поддержку получили тысячи семей с детьми. Помощь Фонда – это решение жилищно-бытовых сложностей, вещевая и продуктовая помощь, лечение от алкогольной зависимости, консультации профессиональных юристов, психологов и других, необходимых для решения проблем конкретной семьи, специалистов.

ВАЖНО

Подробнее узнать истории Ксюши, Олеси, Ромы и Захара и помочь им можно на сайте фонда "Константа". Поддержать эти и другие семьи фонда можно также, отправив на короткий номер 3443 SMS со словом «константа», пробел, сумма дарения.