Владимир Ильин: Меня после 8 класса из школы выгоняли, а я Королева сыграл — вот повезло!

Актер Владимир Ильин в фильме "Время первых".

Роль одного из основоположников отечественной космической отрасли Сергея Королева в разное время исполняли замечательные, но весьма разные по характеру русские актеры. Одно из последних по времени воплощений — в фильме 2017-го года «Время первых», - досталось народному артисту России Владимира Ильину.

Поздравив Владимира Адольфовича с 60-летием полета Гагарина в космос, «Комсомолка» попросила актера вспомнить, как он готовился к работе в той яркой картине.

- Когда готовились к перевоплощению в Королева в фильме «Время первых» — к каким источникам обращались, что искали в этом характере?

- Ну, что во мне самом от Королева? Разве что это - он же «взрывчатый» такой был. Во мне, наверное, есть немножко вот этого... психического. Кстати, был вариант, который в итоге вымарали — там чуть-чуть мы это отработали. А так я ходил и просто пытался подхватить хоть что-то - обычно дуракам дают вот такие роли.

- Не соглашусь с вашей самокритикой — а роль Кутузова?

- Ну и что - из той же серии. А во «Времени» меня еще и подставили. Там же еще на английском шло, а нам дали всего несколько часов на озвучку — и я, сказать по правде , обо...с я. Ну, когда дублировал — можно сказать, что мне помогли обо...ся. Но не в этом дело. Вообще же к роли Королева во «Времени первых» я отношусь как к недоделанной работе.

- Это что значит: недораскрыли характер?

- Недораскрытая по характеру роль, ну конечно! Дяденька, который подмигивал девушке под пароходом и с другой стороны выныривал — ну что это такое, это Королев? Он ведь крутой такой был.

- Ему челюсть повредили в застенках НКВД...

- И не только челюсть сломали. А он после такого не только не сломался сам, а славу составил советской науки. Мы с другом смотрели всякую документалку. Сложно подходить было к роли. Я на тот момент стоял на месте, творчески. Хотя что значит на месте - я уже пенсионер был.

- Какой же застой, если у вас в 2017-м четыре фильма вышло!

- Ну так что ж? У меня есть друзья в Свердловске — Женечка Кикоина и ее подруги — у вот у них отцы работали в космосе и в атоме. Ну а я то — балбес, которого из школы выгнали после 8 класса. И после этого Королева играть?

- Но у вас тогда почти каждый год по нескольку работ выходило — от гендиректоров до старших офицеров...

- Я что-то помню, что-то не очень. А что касается характера Королева - вот мы читаем его историю и историю его современников, и они все как живые. У Бога мертвых нет вообще.

- Вы сами критически относитесь к своей работе над ролью Королева — а критику на фильм читали?

- Нет, не читал ничего. И не собираюсь. Компьютера у нас с женою нет. А все эти американизмы, фейки все эти - достали они.