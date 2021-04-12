Больше 500 тысяч туристов, рейсы из 20 городов: кого коснётся запрет на полёты в Турцию

Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией приостанавливается с 15 апреля по 1 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб в понедельник, 12 апреля, принял решение закрыть регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано для вывозных рейсов, на которых находящиеся сейчас в Турции россияне вернутся домой. Также останутся два рейса в неделю на маршруте Москва - Стамбул.

Это решение касается как минимум 533 тысяч туристов из множества регионов России - именно столько наших отпускников купили путевки в Турцию на вторую половину апреля и май, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Около 40% отпускников, чей отпуск не состоится, - это семьи с детьми. Общая стоимость проданных туров 32 миллиарда рублей.

Но это далеко не полная цифра. Есть ещё самостоятельные путешественники, у них безвизовая Турция тоже очень популярна. А на майские, кроме обычного отдыха, там планировалось и множество мероприятий, от йога-туров до парусных регат, участие в них недешевое и оплачивается заранее.

Ещё одна категория путешественников, которых коснётся решение Оперштаба, - те, кто купили билеты на стыковочные рейсы с пересадкой в Стамбуле. Турецкий мегаполис и раньше был крупным международным хабом, а во время пандемии, когда у России с большинством стран нет прямого авиасообщения, его значение как стыковочного аэропорта резко возросло. Теперь же пассажирам придётся решать вопросы не только с билетами, но и с отелями или турами в тех странах, куда они собирались.

Регулярные рейсы до сегодняшнего дня были разрешены в 5 городов Турции: Стамбул и Анкару (она, впрочем, туристов мало интересовала), а также в Анталью, Бодрум и Даламан. Рейсы из Москвы и многих регионов выполняли несколько российских и турецких авиакомпаний: «Аэрофлот», «Турецкие авиалинии», S7, Уральские авиалинии и другие.

Чартеры в Турцию летали (либо планировались не майские праздники) из 21 российского города: Астрахани, Владивостока, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Махачкалы, Минеральных вод, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Хабаровска.

Речь идёт в основном о рейсах в Анталью, а из Москвы и Питера - ещё и в Бодрум с Даламаном, а также в Стамбул.

Туроператоры планировали чартерные программы ещё из 13 аэропортов, но Росавиация недавно запретила полёты в Турцию из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.