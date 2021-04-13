Крупный бизнес поддерживает регионы

Конкурс социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа – это шанс проявить себя, реализовать яркую социальную идею. Фото: Денис Степанов​

Сегодня, 13 апреля, в России отмечают День мецената и благотворителя. Россияне - народ недоверчивый. В добрых делах нередко подозревают подвох, для чего у нас имеются основания (что уж говорить - обжигались). Но с каждым годом доверие к людям, которые живут чужими бедами, растет. В том числе благодаря работе благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» - одной из известных организаций в сфере отечественного меценатства.

«Наш фонд был одним из первых корпоративных фондов в России. Мы открылись в 1993 году, тогда не было никаких положений о благотворительных фондах. Все делалось по интуиции, по своим представлениям о том, как и кому помогать», - вспоминает президент НО «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперова.

ОТ КОГАЛЫМА ДО БУДЕННОВСКА

В середине марта благотворительный фонд нефтяной компании передал девять кресел-колясок детям с особенностями развития из Псковской области. Мальчишки и девчонки не скрывали радости - новые средства передвижения были сделаны с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

В целом фонд передал детям с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата по всей стране больше 160 кресел. Поддержку получают все регионы, где традиционно работает головное предприятие организации - нефтяная компания ЛУКОЙЛ. Например, в 2020 году фонд передал инвалидные коляски детям с ДЦП из Когалыма, Лангепаса, Урая, Покачей, Великого Новгорода, Буденновска, а также из Усинска, Ухты, Печоры, Нарьян-Мара и Ижевска.

«ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»

Помощь детям-инвалидам - важный аспект работы фонда, но далеко не единственный. Адресаты его социально-благотворительных проектов - образовательные, медицинские и религиозные учреждения, музеи, театры, творческие и спортивные коллективы, детские дома, ветераны войны и труда.

Так, в рамках проекта по поддержке детских школ искусств фонд закупает музыкальные инструменты и ноты. С 1993 года выступает генеральным партнером знаменитого Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. Помогает медицинским учреждениям. Особенно актуальной последняя мера стала в последние месяцы, во время пандемии коронавируса. За 2020 год фонд провел ремонт помещений и приобрел дорогостоящее оборудование для 15 больниц и медицинских центров Пермского края, Республики Коми и Калининграда.

Помимо того, благотворительный фонд нефтяной компании выплачивает именные «лукойловские» стипендии выпускникам подшефных детских домов, обучающимся в среднеспециальных и высших учебных заведениях. В 2020 году такую поддержку получали 47 выпускников.

Чтобы сделать распределение благотворительных средств более эффективным, в регионах присутствия ЛУКОЙЛа проводится Конкурс социальных и культурных проектов. Его основные номинации - «Духовность и культура», «Спорт», «Экология» - могут дополняться тематикой, актуальной именно для отдельно взятой территории. Первый конкурс был проведен в 2002 году в Пермском крае, сегодня он проходит уже в 20 российских регионах.

По словам Кирилла Гончарова, заместителя директора Института транспортных систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева в Нижнем Новгороде, автотранспорт, образование и наука объединились в проекте Formula Student. Выиграв грант, студенты реализовали свои технические разработки и несколько раз выехали на международные этапы инженерных студенческих соревнований Formula SAE.

Фонд существует исключительно за счет взносов ЛУКОЙЛа, его дочерних предприятий, а также личных пожертвований - как руководителей, так и рядовых сотрудников. По словам президента благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нелли Алекперовой, широкое вовлечение в программы многочисленных работников компании, которые своими личными пожертвованиями помогают в их успешной реализации, - одно из достижений деятельности организации.

«За годы деятельности фонд проделал большую и важную работу, которая способствовала укреплению стабильности в регионах присутствия компании, развитию в них социальной инфраструктуры, а также активному продвижению идеи меценатства. И в этом мы видим наше главное достижение», - резюмировала Нелли Алекперова.