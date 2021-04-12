«Некоторые моменты не помню — такая была слабость!»: Лариса Рубальская восстанавливается после коронавируса

Лариса Рубальская говорит, что заболела после концерта в Питере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

75-летняя Лариса Рубальская и 60-летняя Елена Малышева переболели коронавирусом. Однако об этом не рассказывали. Первая беседа на эту тему у знаменитостей случилась на съемках программы «Здоровье».

Поэтесса Рубальская в прошлом году отсидела самоизоляцию, а когда разрешили — начала посещать съемки телепрограмм, давать концерты. Лариса Алексеевна не болела, когда среди знаменитостей был пик заболеваемости COVID-19. Но коронавирус Рубальскую все-таки настиг – уже после того, как разрешили выступать.

Рубальская скучать не умеет, поэтому и на самоизоляции не грустила: «Не заметила особой грусти, скуки. До этого было у меня много концертов, думала, что на меня отдых свалился. Хоть заразилась я все равно на концерте в Питере. Дома я читала, смотрела что-нибудь на YouTubе, думала…»

Лариса Алексеевна пошутила, что после карантина взвесилась и тут же пришли строки: «Что-то в жизни изменилось, и сказать не побоюсь – вирус он не только минус, вирус очень даже плюс».

Рубальская рассказала о том, как протекала у нее болезнь: «Слабость была, потеря обоняния. Я даже некоторые моменты не помню – такая была слабость сильная, что я не могу вспомнить, как это было. Температуры, одышки не было. Мне хотелось – спать, есть, забегать еще в туалетную комнату очень часто».

Рубальская с ведущими программы «Здоровье». Фото — Первый канал.

Сейчас Лариса Рубальская уже вернулась к гастрольной жизни: «Залы заполнены не полностью – продают столько билетов, сколько разрешено. А в одном городе, не скажу в каком – они договорились и был полный зал, но это секрет. А вообще стоят строгие люди и говорят – цветы, автографы нельзя».

Рубальская ко всем ограничениям относится с пониманием. А у нее антитела к коронавирусу есть: «Два раза измеряла. Было 35, потом – 30 два месяца назад. Я человек дисциплинированный, поэтому сейчас опять хочу измерять».

Лариса Алексеевна пока не прививается, так как есть защита в виде антител. Елена Малышева рассказала, что и у нее есть защита: «Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела». Малышева рассказала, что в Москве ситуация гораздо более выигрышная по сравнению с другими столицами мира: «Недавно вернулась из Нью-Йорка – там люди ходят в двух масках». Причем маски носят и на улицах. Завершая съемки, Лариса Рубальская пожелала всем главное: «Я хочу, чтобы это слово «пандемия» все забыли».