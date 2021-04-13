В столице проведут все намеченные на этот год военно-спортивные соревнования для детей

В прошедшие выходные в Новой Москве при поддержке «Боевого братства» прошел первый окружной этап военно-спортивной игры «Орленок». Об этом рассказал

1-й заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов, 1-й заместитель председателя «Боевого братства», депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин.

«Сейчас, в условиях действия ограничительных мер, особенно важно помогать, чтобы сохранить развитие не только спортивного движения, но и воспитания молодежи с учетом базовых ценностей, которые отражают наши традиции, национальную идентичность, - отметил Дмитрий Саблин. - Всему этому обучают педагоги, тренеры на этапе подготовки к соревнованиям. Эту традицию мы будем продолжать, невзирая на пандемию».

В программу соревнований вошли стрельба из пневматической винтовки, метание ножей, сборка и разборка автомата Калашникова и другие состязания. В игре приняли участие 60 воспитанников патриотических клубов Новой Москвы в возрасте от 12 до 15 лет. Все мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.