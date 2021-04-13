Советско-японский пакт о нейтралитете: Как Сталин обхитрил императора Японии

Иосиф Сталин провожает главу японского МИДа Ёсукэ Мацуоку на Ярославском вокзале после заключения пакта о нейтралитете между СССР и Японией. Фото: Asahi Shimbun/Getty Images

Пакт Молотова-Риббентропа 1939 года о ненападении между СССР и Германией известен во всем мире. А вот подписанный в Москве 13 апреля 1941 года советско-японский пакт о нейтралитете известен меньше, но влияние на ход мировой истории он оказал огромное.

В Российском военно-историческом обществе прошел Круглый стол, где собрались ведущие специалисты по советско-японским отношениям и военным действиям в середине 20 века, посвященный 80-летию пакта о нейтралитете.

«КП» приводит некоторые выдержки из самых, на наш взгляд, интересных выступлений.

ОБЪЯТИЯ ВОЖДЯ

Действительно ли Сталин лично приложил максимум усилий, чтобы глава японского МИДа в Москве подписал пакт о нейтралитете на наших условиях?

Объясняет Анатолий Кошкин, глава Научного совета Российского военно-исторического общества:

- Москва предлагала Токио установить пакт о ненападении сразу после установления дипотношений в 1925-м. Японцы отказали. Второе предложение поступило, когда японцы подошли к границам Советского Союза (бои у озера Хасан в августе 1938-го и на Халхин-Голе в сентябре 1939-го - ред.). До середины 30-х годов опасность большой войны для нас исходила именно от Японии — в ее планах было продвижение вплоть до Байкала. И только после пакта Молотова-Риббентропа ситуация изменилась.

На переговорах в Москве, куда глава японского МИДа Мацуоко прибыл из Берлина после переговоров с Гитлером, он рекомендовал Сталину идти на юг: в Афганистан и Индию, но не трогать Дальний Восток. Сталин долго терпеливо слушал. Потом прервал и предложил свои условия пакта. В итоге и Сталин и Мацуоко оказались довольны «дипломатическим блицкригом». На банкете в Кремле Сталин сам разливал вино в бокалы японцев. Мацуоко поднял тост: «Соглашение подписано. Я не лгу. Если я солгу — моя голова будет вашей. Если солжете вы — я приду за вашей головой». Сталин ответил: «Моя голова важна для моей страны. Ваша - для вашей. Давайте позаботимся, чтобы наши головы остались на наших плечах». Сталин даже прибыл на Ярославский вокзал - проводить Мацуоко. Что было вне всяких рамок протокола! Но среди провожавших был и посол Германии Вернер фон Шуленбург, и лидеру СССР было важно показать немцам, что русские договорились с японцами. Поэтому Сталин демонстративно обнимал Мацуоко и фотографировался с ним.

А всего два месяца спустя, 22 июня 1941-го, получив сообщение о нападении Германии на СССР, тот же Мацуоко бросился к императору Японии и умолял его незамедлительно нанести удар по СССР. Мацуоко и потом на всех совещаниях правительства требовал напасть на Советский Союз, но император на это не пошел.

СПАСИТЕЛЬНЫЕ ДИВИЗИИ

Верно ли мнение о ключевой роли «сибирских дивизий», переброшенные в 1941-м с Дальнего Востока на Запад, в спасении Москву ?

Вот какие данные представил кандидат исторических наук Алексей Исаев.

- Осенью 1941-го было переброшено 5 дивизий с Дальневосточного и 6 дивизий с Забайкальского направлений — 77 и 86 тысяч человек. Помимо стрелковых с востока на запад перебрасывались и танковые дивизии - 28 и 35 тысяч человек. Но это составляло меньше четверти от всех перебрасываемых под Москву войск.

Дальневосточники, полагаю, спасли не столько Москву от взятия ее вермахтом, сколько Ленинград от полного замыкания блокады, соединения немцев с финнами и блокирования Дороги жизни по Ладоге.

К июлю 1941-го на Дальнем Востоке у нас сохранялась почти 800-тысячная военная группировка. Потом проходит мобилизация по всему региону - и резко возрастает численность войск. К 1 декабря 1941-го сибирские дивизии, воюют и под Москвой, и под Ленинградом, но больше одонго миллиона человек находятся в боеготовности на восточных рубежах. Да, мы вынуждены были держать там такие значительные силы, даже когда немец стоял у ворот столицы. Когда та или иная дивизия с Дальнего Востока убывала под Ленинград или Москву - вместо нее в Забайкалье формировалась новая. Те силы, которые мы имели на Дальнем Востоке, помогли бы нам под Ленинградом разгромить тех, кто организовал блокаду — но из-за сохранявшейся угрозы от Японии Дальнему Востоку, куда мы перевезли часть заводов с запада страны, СССР этого позволить себе не мог.

ПОТОПЛЕННЫЕ КОРАБЛИ

Как вели себя японцы по отношению к СССР все четыре года нашей войны с Германией, пока в апреле 1945-го Москва не денонсировала пакт о нейтралитете с Японией?

Пакт о нейтралитете между СССР и Японией денонсируют в апреле 1945-го.

Главный редактор издания «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе поясняет:

- Факты о нарушениях Японией пакта о нейтралитете многочисленны. С июня 1941-го по август 1945-го японцы 779 раз нарушали сухопутную границу с Советским Союзом. Их самолеты 433 раза вторглась в воздушное пространство СССР. 116 раз артиллерия Японии обстреляла советскую территорию. Было также зафиксировано 664 попытки забросить диверсантов с японской стороны на советскую территорию.206 раз японские корабли вторгались в советские территориальные воды и 178 раз японцы задерживали советские плавсредства. Мало того, об этом наши соседи не любят вспоминать, но при действующем пакте о нейтралитете японцы потопили 18 наших торговых и рыболовных судов!

Япония фактически закрыла самые удобные и безопасные для СССР торговые морские пути через Сангарский и Корейский незамерзающие проливы.

В среднем Япония проводила против СССР полторы провокации ежесуточно.

ОСТРОВА — НАШИ

Почему японцы не признают международных соглашений, достигнутых в конце Второй мировой, которые касаются не только Южного Сахалина, но и Южных Курил?

Вот мнение доктора исторических наук Алексея Плотникова:

- Есть секретный протокол Ялтинской встречи в феврале 1945-го Сталина, Черчилля и Рузвельта по Дальнему Востоку. Согласно нему, после ожидаемой советской победы над Японией союзники СССР, то есть США и Британия, считали законным передачу Советскому Союзу Курил и возврат Южного Сахалина. Почему Япония связана условиями Ялтинского соглашения? Хотя бы потому, что она подписала ряд документов, где эти положения зафиксированы.

В 1945-м ни Рузвельт, ни Черчилль не видели в условиях Ялтинского договора ничего сверхнормативного. В высказываниях лидеров США и Великобритании неоднократно прослеживалась мысль: условия вступления СССР в войну с Японией являются более чем умеренными. Никогда никто не ставил вопрос, что СССР старается получить то, на что не имеет право. Кстати, в секретном протоколе было указано, что союзники соглашаются на восстановлении прав СССР на аренду крепости Порт-Артур и предоставление преимущественных прав СССР в области КВЖД — той самой железной дороги, которая строилась еще царской Россией через Китай.

Почему сейчас муссируется вопрос о том, какие территории предполагалось уступить СССР? Тогда по Южному Сахалину вопросов не было вообще. И в Ялтинском соглашении — Курилы передаются Советскому Союзу именно как Курильский архипелаг! Во всех источниках Курилы — это архипелаг, простирающийся от юга Камчатки до острова Хоккайдо. Никаких Южных Курил или так называемых «северных территорий» здесь не выделяется. Этот географический факт и был зафиксирован в соглашении 1945-го.

Что в документе было заложено еще: данные требования СССР будут безусловно выполнены после того, как Япония будет разгромлена. Вот смысл этих соглашений. Мы Японию в августе 1945-го разгромили. Но наши американские партнеры почти сразу после 2 сентября стали на путь откровенной ревизии Ялтинских соглашений. Сенат США сделал особую оговорку — они считают, что в понятие Курильских островов не входят эти «спорные территории»! И обязательства президента США (на тот момент уже покойного Рузвельта) не являются обязательствами американского правительства!

ФАКТЫ И ЭМОЦИИ

Отчего при наличии документов, где вроде бы все давным давно разложено по полочкам, сейчас выдвигаются все новые и новые версии?

Свое мнение высказал помощник президента России, глава РВИО Владимир Мединский

- Оценка этого акта сказывалась на отношениях России с Японией тогда и сказывается до сих пор, - говорит. -Сегодня в японских учебниках истории пишется, что президент США Рузвельт в качестве платы СССР за участие во второй мировой «отдал Сталину» японские Сахалин и острова Курильской гряды. Из-за чего Сталин разорвал пакт о нейтралитет и напал на Японию. В японских учебниках географии Курильская гряда указан неотъемлемой частью Японии. Позиция Министерства образования и науки полностью отражает позицию японского правительства.

Это эмоции. А есть факты. Они не позволяют нам согласиться с тем, что вступление СССр в войну с Японией в августе 1945-го было неожиданным. Это неправда. Правительство Японии прекрасно знало о ялтинских соглашениях февраля 1945-го. И о решении СССР поддержать военным образом союзников, если Япония не прекратит военные действия.

Когда советское правительство 5 апреля 1945-го денонсировало пакт от 13 апреля 1941 года, американская пресса писала: тон советского министра подразумевает что СССР скоро начнет войну с Японией. После чего советское правительство предупредило правительство Японии о том, что оно присоединиться к действиям союзников на Дальнем Востоке. Никакого «вероломного нападения» на Японию не было. О нем СССР объявил официально. В декабре 1941-го японцы атаковали наших союзников, Перл-Харбор, без всякого объявления войны. А мы соблюдали кодекс чести. Японские генералы могли бы предотвратить войну, но вместо этого был выброшен лозунг «100 миллионов японцев погибнут смертью героев». Не имея никаких оснований для претензий к нашей стране, сейчас в Японии идут по пути фальсификации истории — в части советско-японских отношений. При том никаких претензий к США по этому поводу не предъявляется.

Но все это не исключает стремление нашего народа к миру и добрососедству с Японией.