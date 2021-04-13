Художник Александр Шилов: Шаталов увидел моего Водопьянова - и предложил писать космонавтов

Портрет Юрия Гагарина работы Александра Шилова, фрагмент.

В день 60-летия полета Юрия Гагарина «КП» обратилась к народному художнику СССР Александру Шилову, который успел поработать, в том числе, с героями из первого поколения космонавтов.

- Вам было 17 лет, когда Гагарин шагнул в космос — помните те ощущения?

- Помню восторг. Я был студентом Суриковского института. И однажды мне командир отряда космонавтов, дважды Герой Советского союза, трижды летавший на орбиту Владимир Шаталов доверил писать космонавтов. Это было, по моему, уже на рубеже 70-х годов.

- Как он про вас узнал?

- Вообще-то о таком поручении мне говорил знаменитый художник, профессор Александр Иванович Лактионов. Он сам писал Комарова и Беляева — по заказу министерства культуры. Но профессор неожиданно ушел из жизни. И у космонавтов встал вопрос: кто будет продолжать серию? Тогда Шаталов, посмотрев мои работы — ему понравился портрет Водопьянова, знаменитого летчика - обратился ко мне: к нам многие рвутся, но мы хотим тебе доверить.

Художник Александр Шилов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для вас это было...

-... Для меня это была большая честь. Начал с портрета самого Шаталова —и три его портрета в разное время сделал. Мы с Шаталовым дружим до сих пор. А за ту серию космонавтов я, еще будучи студентом, оказался участником Всесоюзной выставке в Манеже.

- Небывалый случай?

- Да, потому что я даже не был членом Союза художников! С этого началась моя известность - выставку посещали руководители государства, ее показала программа «Время». «Огонек», «Смена», «Советский Союз» напечатали мои работы. И за эту серию я получил премию Ленинского комсомола, хотя не был ни коммунистом, ни даже комсомольцем.

- Чьи портреты вошли в космическую серию?

- Я кроме Шаталова написал Николаева, Терешкову, Берегового, Елисеева, Волынова, Рюмина. Полет Гагарина был гордостью страны, но это стало и моей личной гордостью, потому что я оказался отчасти сопричастен.

- Сами о полете мечтали?

- О полете в космос я сам не мечтал. Я ими восхищаюсь и считаю, что просто подготовка к полету - это уже героизм. Я практически жил года два в Звездном городке, много чего наблюдал, и восхищался их мужеством. Жаль, что сегодня о них не так часто говорят, как они того заслуживают.