Вместо шпиля на Главном здании МГУ хотели установить то глобус, то сноп, то фигуру Ленина

Так должна была выглядеть гостиница рядом с сегодняшней площадью Гагарина согласно проекту Бориса Иофана… Фото: Из книги "Высотка номер один"/Музей архитектуры имени Щусева

Главное здание МГУ на протяжении почти сорока лет было самым высоким не только в Москве и не только в СССР, но и во всей Европе. Сегодня оно занимает в списке самых больших европейских зданий только 22-е место. Но и поныне производит ошеломительное впечатление на всех, кто к нему приближается. Это самое эффектное воплощение стиля, который назвали сталинским ампиром. Почти обо всем, что вы хотели знать бы о его строительстве и его устройстве, рассказано в книге Романа Янковского «Высотка номер один».

ВМЕСТО УНИВЕРСИТЕТА - ГОСТИНИЦА

На Воробьевых горах планировали построить грандиозное здание еще в XIX веке. После войны 1812 года именно там должен был располагаться храм Христа Спасителя. Проект молодого обрусевшего шведа Карла Витберга был не менее впечатляющим, чем МГУ: здание высотой 250 м (на 10 м выше, чем сегодняшняя постройка), обнесенное 600 колоннами…

К строительству приступили в 1817 году, вбухали огромные деньги, но так толком ничего и не сделали: проблемы возникли и с финансами (говорили о растратах и воровстве), и с ненадежностью почвы на Воробьевых горах. В конце концов Витберга сослали в Вятку, а храм построили по проекту Константина Тона на Волхонке.

К мысли водрузить на Воробьевых (тогда уже Ленинских) горах нечто циклопическое вернулись в начале 30-х. Планировалось соорудить там то Институт библиотековедения, то Международный Красный стадион, то гигантский Ленинский коммунистический вуз по проекту архитектора Власова. Однако о Комвузе очень быстро забыли и вновь задумались о высотке на юго-западе Москвы уже в 1947 году. Правда, изначально ее собирались строить рядом с площадью Калужской заставы. И она была не университетом, а 32-этажной гостиницей. Однако работавший в МГУ молодой химик Юрий Жданов - сын видного партийного деятеля Андрея Жданова и будущий муж дочери Сталина Светланы Аллилуевой - организовал своему научному руководителю, академику Александру Несмеянову встречу с вождем. Несмеянов рассказал Сталину, что университет находится в плачевном положении: студенты сидят в страшной тесноте в старых зданиях на Моховой, занятия проводят в коридорах, чердаках и полуподвальных помещениях… Сталин впечатлился и решил, что новое здание университета Москве нужнее, чем еще одна гостиница.

Несмеянов вскоре стал ректором МГУ, и высотку начали возводить при его участии. Строительство перенесли на более просторный участок - на Ленинские горы.

Зданием сначала занимался знаменитый Борис Иофан. Но, как и самый известный иофановский проект - Дворец Советов, его высотка осталась на бумаге. В 1948 году главного архитектора решением «сверху» заменили на Льва Руднева. В проектах Иофана - что на площади Калужской заставы, что на Ленинских горах - была огромная лестница, спускающаяся прямо к Москве-реке. Но для того, чтобы ее построить, здание университета пришлось бы воздвигать на самой кромке обрыва, а почва там была ненадежной. Впрочем, это только одна из версий отстранения Иофана: вторая связана с тем, что он был евреем, а в последние годы жизни Сталина поднимал голову государственный антисемитизм.

Вскоре оказалось, что в высотном здании нельзя размещать биолого-почвенный, химический и физический факультеты. Биологам были нужны помещения для растений с особым освещением и вентиляцией, химикам - также специальная вентиляция плюс отдельная канализация для реактивов, физикам - отдельный фундамент для точной измерительной аппаратуры. Поэтому все они переместились из «башни» в низкие корпуса по соседству. А вот геологическому, механико-математическому и географическому факультетам никаких особых удобств не было нужно, и они остались в высотке. Там же устроили и общежитие для студентов. Долго не могли понять, что делать с пятиэтажным участком под самым шпилем - в конце концов решили отвести его под географический и геологический музеи, объединенные потом в Музей землеведения.

…а так - здание МГУ на Ленинских горах в проекте того же архитектора. Иофан не хотел отказываться от лестницы к реке, поэтому его заменили на Льва Руднева. Фото: Из книги "Высотка номер один"/Музей архитектуры имени Щусева

СТАТУЮ ВОЖДЯ НЕ УСПЕЛИ ОТЛИТЬ

Все семь сталинских высоток в Москве завершаются шпилями. Но к этому решению пришли далеко не сразу. Например, здание МИДа на Смоленской заканчивалось плоской крышей - вся верхушка, к которой мы привыкли сегодня, в проекте отсутствует. А здание на Лермонтовской площади (у Красных ворот) на рисунках завершается высоким узким куполом, похожим на старинный русский шлем. Вот и на Главном здании МГУ Руднев первоначально вместо шпиля предусмотрел массу других вариантов. Фигура студента, фигура Ломоносова, фигуры Ленина и Сталина, группа юношей и девушек, держащих в руках раскрытую книгу, на страницах которой - Ленин и Сталин, глобус, герб СССР, сноп колосьев и даже гигантский вазон… Потом проектам придали общие черты. Будто бы Сталин лично приказал, чтобы на всех высотках были шпили, которые «рифмовали» бы здания с башнями Кремля.

В процессе строительства в центре Главного здания МГУ стоял огромный кран. Естественно, чтобы поставить шпиль, его сначала нужно было убрать. Но как тогда без крана поднимать шпиль со звездой? Руднев даже предлагал использовать для этой цели аэростат, который вознес бы конструкцию в воздух и установил на место. Но в итоге прибегли к более прозаическому решению: кран убрали, шпиль со звездой собрали внутри здания, а потом на лебедках подняли наверх.

Шпиль здания МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство Главного здания МГУ затянулось на два года. Его открытие назначили на 1 сентября 1953 года, хотя было понятно, что все работы закончить к этому сроку не получится (и они продолжались, когда студенты уже приступили к занятиям в высотке). Планировалось, что в церемонии открытия примет участие Сталин, но за полгода до нее он умер. Вождя не успели порадовать и его колоссальной статуей, которая должна была украшать вход в здание: скульптор Евгений Вучетич уже выполнил ее в гипсе и отправил на отливку, да только ее так и не закончили. Зато успели установить скульптурную группу «Вечная молодость науки», созданную под руководством Веры Мухиной. Кстати, Мухина когда-то мечтала именно на смотровой площадке Ленинских гор поставить своих «Рабочего и колхозницу» - их перенесли на ВДНХ помимо ее воли…

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ГЛАВНОЙ МОСКОВСКОЙ ВЫСОТКЕ

Как знают все москвичи, здание МГУ строили заключенные, по одной из легенд - пленные фашисты.

На самом деле там были не немцы, а вполне себе отечественные зеки, отобранные из впервые осужденных на небольшой срок.

Их охраняло несколько тысяч военнослужащих, и никто не сбежал: заключенные знали, что по окончании стройки их амнистируют (и действительно амнистировали).

Внутри ГЗ отделано мрамором из Прохоро-Баландинского разреза, находящегося на Южном Урале (сегодня мрамор там уже не добывают). Им же облицованы станции Кольцевой линии метро. Снаружи облицовано литым камнем - сплавленной смесью из мела, доломита и кварцевого песка; в отличие от мрамора и известняка, он не боится сырости.

Многие решетки, розетки и прочие элементы внутренней отделки кажутся металлическими, но на самом деле в целях экономии сделаны из папье-маше, и только сверху на них нанесены тонкие слои бронзы или алюминия.

В ГЗ была построена централизованная пылесосная система: в подвалах установили 15 мощнейших пылесосов, трубы от которых шли к портам на этажах. Уборщица подключала шланг к такому порту, пыль и грязь поступали непосредственно в подвал, а оттуда вымывались в канализацию.

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ ВЫСОТКИ

Проект купола над «Комвузом на Ленинских горах» (проект архитектора Александра Власова, 1934 - 1935 годы)... Фото: из книги «Высотка номер один», автор Роман ЯНКОВСКИЙ

…а это один из вариантов Льва Руднева, придуманных уже для МГУ. На вершине - статуя Ленина. Фото: из книги «Высотка номер один», автор Роман ЯНКОВСКИЙ

КСТАТИ

Бронзовые ботинки Сталина и авиаконструктор-Икар

Вокруг ГЗ МГУ, похожего на сказочный дворец, рождались самые фантастические легенды - вот лишь некоторые из них.

- Молва утверждала, что среди заключенных, строивших высотку, был некий гениальный авиаконструктор. Он построил самодельный летательный аппарат, напоминающий дельтаплан (в других вариантах легенды и вовсе говорилось об огромных крыльях из фанеры), и успешно спланировал с самой верхотуры в сторону Москвы-реки. Но при приземлении сломал ногу, и его поймали. Правда, Сталин так восхитился его изобретательностью, что лично приказал его амнистировать и даже сделал начальником секретного НИИ.

- Еще ходят слухи, что в подвалах МГУ с начала 50-х хранится (ждет своего часа!) статуя Сталина работы Вучетича, которую должны были установить перед входом. По одним данным, ее все-таки успели отлить из бронзы целиком, по другим - только на четверть. Впрочем, как замечает Роман Янковский, «раз отлили только 25%, в подвале мы найдем максимум бронзовые ботинки».