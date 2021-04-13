Вопрос дня: Почему мы так легко верим страшилкам из интернета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, телеведущий, историк:

- Мы органически верим страшилкам, нас окружающим, в том числе на многих телеканалах. Нас приучили к конспирологии. Многие привыкли ко вранью и не хотят отсеивать информационный мусор. Отбрасывать фейки сложно. Это зависит и от образовательного уровня. Читать надо больше.

Владимир ИЛЬИН, народный артист России:

- Слова «фейки», «интернет» - для меня чужое. У нас с женой и компьютера-то нет. Ну вот как я, двоечник, 4 года назад сыграл гения Сергея Королева? Да сам не знаю! И с озвучкой там у меня была беда. Но информацию о Сергее Павловиче я не из этой чужой бездны черпал. Я общался с людьми, родители которых работали с великими преобразователями мира. Без интернета общался.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Главная проблема в том, что никто ничего не проверяет. Правда, я по старорежимной привычке проверять стараюсь. Как говаривал Ильич: прочитал - убедись в подлинности прочитанного!

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой уголовного процесса юрфака МГУ:

- Фейки дискредитируют право в глазах общества и правовую систему. Это проблема - манипуляции в информационных технологиях. Развитое критическое мышление вроде бы должно противостоять этому, но сила манипуляций такова, что многие теряют сопротивляемость. Почему? Да потому что в самих информтехнологиях заложена мощная атака на подсознание и здравый смысл отходит на второй план.

Татьяна ВИЗБОР, бард, радиоведущая:

- Я все просеиваю через сито проверки. Есть надежный круг общения. Людям звонишь: вы это видели, слышали? Вот отменяют важный трамвайный маршрут - ребята идут на сайт официальный, а там ничего такого и рядом не было.

Виктор САБАНЕЕВ, психолог:

- А вам не кажется, что слепое доверие наших предков к тому, что печатали в советских газетах, передалось их внукам, которые слепо верят тому, что читают в интернете? Может, кто-то осмыслит этот процесс? Нобелевку получит!

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- Я в сети живу и фейки распознаю на раз-два. Они слишком вызывающие.