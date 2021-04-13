Как выглядела Алла Пугачева, когда Максиму Галкину было два года

Максим Галкин, как известно, обожает свою дражайшую супругу Фото: Евгения ГУСЕВА

Максим Галкин, как известно, обожает свою дражайшую супругу Аллу Пугачеву. Он часто публикует фото и видео с Примадонной. В честь Дня космонавтики 12 апреля шоумен решил поделиться с поклонниками архивным видео и показать, как выглядела Алла Борисовна в 1978 году, когда самому Максиму было всего два года.

На видео Алла Пугачева приветствовала советских космонавтов. Ей 29 лет. Она как раз начала сольную карьеру. Артистка в красном платье исполняет песню "Женщина, которая поет". Ее образ дополняют ярко-синие тени, брови-ниточки и рыжие волосы. "На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!" - подписал Максим Галкин.

Поклонники пришли в восторг от вида Примадонны. Многие отметили, что легендарная артистка сильно изменилась. "Какая красивая Алла", "Боже, она прекрасна!", "Живая, настоящая", "Удивительная, неповторимая, потрясающая Алла Борисовна!", "Самая лучшая", "Какая прекрасная Алла! Мы ее обожаем", "Как хорошо, что вы делитесь с нами такими важными моментами", "Совсем не похожа на себя сейчас", - пишут фолловеры.

В 1978 году Максиму было два года. Разница в возрасте звездных супругов - 27 лет. Но это их не смущает.

Первая встреча Пугачевой и Галкина произошла в 2001 году на фестивале "Славянский базар". При этом познакомил будущих супругов Филипп Киркоров, который на тот момент состоял в браке с Примадонной. Вскоре после знаковой встречи Алла Борисовна развелась с поп-королем отечественной эстрады. Позднее певица съехалась с Максимом. В 2011-м пара официально узаконила свои отношения. 18 ноября 2017 года Галкин сообщил, что они с Пугачевой обвенчались.

В сентябре 2013 года в семье Пугачевой и Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри. Появление детей стало возможно благодаря криогенной заморозке яйцеклеток Примадонны. Выносила и родила детей суррогатная мать.