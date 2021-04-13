Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией: Главное, что известно к этому часу

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня 2021 года из-за ситуации с коронавирусом в этих странах, туристам рекомендуют или выбрать другое место для отдыха, или перенести поездку на более поздние даты. Рассказываем главное, что известно о приостановке полетов к этому часу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции, а из Танзании россияне привозят не только коронавирусную инфекцию, а еще и малярию.

РЕЙСЫ

В Турцию остаются по два рейса в неделю по маршрутам «Москва –Стамбул» и «Стамбул – Москва». Также будут осуществляться вывозные рейсы.

ТУРИСТАМ

- Туристам, которые купили путевки с вылетом до 1 июня, рекомендовано перенести отдых на другие даты или поменять направление.

- Туристы, которые уже находятся в Турции и Танзании, могут продолжить отдых до назначенной ранее даты или вернуться раньше чартерным рейсом.

- Россиянам также советуют отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты.

- Эвакуации российских путешественников с территории этих стран не будет.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

- Всего путевки в Турцию на указанный период приобрели 533 тысячи россиян, потратив на это 32 млрд рублей. И в эти цифры не входят самостоятельные путешественники, только туры. В Танзанию в это время собирались около шести – семи тысяч, подсчитали в АТОР.

- Ростуризм уже подготовил меры поддержки для туроператоров, чтобы минимализировать последствия ограничений и помочь им выполнить обязательства перед туристами. Изучается возможность субсидирования вывозных рейсов.

- Закон обязывает туроператоров вернуть деньги за путевки, но моментального возврата средств ожидать не стоит.

РЕАКЦИЯ ТУРЦИИ

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна переживает «самый тяжелый период пандемии»: 85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм.

Анкара ожидает российскую делегацию, которая оценит эпидобстановку в туристических регионах: провинциях Анталья, Мугла, Айдын, Измир.

Кроме того, как добавил Коджа, продолжаются переговоры о поставках в Турцию вакцины «Спутник V», которые могут начать в течение ближайших четырех или пяти месяцев.

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