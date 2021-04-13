Кто такой Даунт Райт, чья гибель спровоцировала новую волну беспорядков в США

Гибель Райта спровоцировала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах Америки Фото: REUTERS

Американский Миннеаполис рискует вновь стать эпицентром и катализатором массовых беспорядков в США, организуемых движением «Жизни черных важны» (BLM). В воскресенье, 11 апреля, в этом городе, где проходит суд на экс-полицейским Дереком Шовином, обвиняемом в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, полицейскими был застрелен 20-летний афроамериканец Даунт Райт.

Полиция квалифицирует произошедшее «случайным выстрелом»: якобы женщина-полицейский намеревалась задействовать против Райта, находившегося в автомобиле, электрошокер, но выхватила пистолет.

По официальной версии, машину, за рулем которой находился Райт, остановили из-за просроченной регистрации. В базе данных стражи правопорядка обнаружили, что водитель находится в розыске, и попытались арестовать его. Камеры наблюдения зафиксировали, что на разбушевавшегося Райта полицейские пытались надеть наручники, Райт спровоцировал драку.

Райта разыскивали за то, что он не явился в суд по обвинению в незаконном владении оружием. Его задержали с ним в июне прошлого года, передает FoxNews.

Родители Райта путано рассказывают о других его «достижениях»: Даунт бросил школу, перебивался случайными заработками, официально он не был женат, но у него его есть двухлетний сын.

Они умалчивают, что их отрок уже неоднократно имел проблемы с законом: в феврале текущего года он был арестован по обвинению в ограблении, в феврале прошлого года – за хулиганство, а в конце 2019 года – за торговлю наркотиками.

Похоже, лишь юный возраст не позволил новой иконе BLM пополнить список своих «заслуг» перед страной и обществом до уровня Джорджа Флойда, в активе которого – многочисленные кражи, хранение, сбыт и употребление наркотиков, вооруженное ограбление и многие другие правонарушения. Примерным семьянином и отцом Флойд также никогда не был.

Гибель Райта спровоцировала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах Америки.