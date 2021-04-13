Больше не «один дома»: у Маколея Калкина родился первенец

Маколей Калкин, который, несмотря на ряд сыгранных им ролей, навсегда останется для зрителей кинолент «Один дома-1» и «Один дома-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудская звезда 40-летний Маколей Калкин, который, несмотря на ряд сыгранных им ролей, навсегда останется для зрителей кинолент «Один дома-1» и «Один дома-2» 8-летним Кевином, забытым родителями дома в канун Рождества, впервые стал отцом.

Сын Калкина появился на свет в Лос-Анджелесе, его вес при рождении составил 3 килограмма 100 граммов. Об этом пара рассказала журналу Esquire.

Счастливый отец и мать ребенка - американская актриса, продюсер и фотомодель Бренда Сонг, решили назвать первенца в честь сестры Калкина, Дакоты.

Старшая сестра Маколея в декабре 2008 года была сбита машиной ночью на пешеходном переходе. Несмотря на то, что 29-летнюю девушку немедленно доставили в больницу, медики оказались бессильны, и на следующий день Дакота Калкин скончалась в результате полученной черепно-мозговой травмы.

Бренда Сонг – не первая попытка Калкина устроить личную жизнь: в 1998 году он женился на Рэйчел Майнер, с которой прожил около двух лет, а с 2002 года встречался с Милой Кунис. Последний роман оказался более длительным – он тянулся почти 9 лет и чуть было не стал роковым для Маколея: в 2012 году актер совершил неудачную попытку суицида, а позже признался врачам, что причиной депрессии стало расставание с Кунис.

В обществе Бренды Сонг Калкина впервые заметили летом 2017 года. Примечательно, что все избранницы Маколея – актрисы.