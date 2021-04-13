Трамп предложил называть вакцины от коронавируса трампцинами

Возможно, что слово «трампцина» и пополнит словари разных языков мира, когда ученые изобретут вакцину от чрезмерного тщеславия Фото: REUTERS

Дональд Трамп, общаясь в Палм-Бич со своими самыми преданными сторонниками, заявил, что людям стоило бы использовать название «Trumpcine», говоря о вакцинах от коронавируса.

Таким образом экс-президент США подчеркнул свою значимость в борьбе с пандемией – он уверен, что большего сделать было просто нельзя, передает UniLad.

Подчеркнув свою роль в помощи при создании вакцин, Трамп напустился на сенатора-республиканца от штата Кентукки Митча МакКоннелла, занимавшего пост лидера сенатского большинства, за его недостаточную помощь в создании вакцин.

Вражда Трампа и МакКоннела началась после того, как лидер Сената заявил о моральной ответственности Трампа за события в Капитолии 6 января – по мнению парламентария именно действия президента спровоцировали беспорядки.

Несмотря на то, что МакКоннелл не голосовал за импичмент Трампа, отношения между двумя самыми влиятельными республиканцами в США испортились напрочь.

Кроме прочего, Трамп пообещал наказать всех однопартийцев, которые когда-либо выступали против него, прежде чем попытаться вновь занять кресло главы Белого дома.

Вряд ли слова 45-го президента о переименовании вакцин в трампцины найдут отклик, тем более, что это не первая попытка Трампа себя увековечить – ранее стало известно, что в рабочем кабинете политик установил мини-статую самого себя.

Возможно, что слово «трампцина» и пополнит словари разных языков мира, когда ученые изобретут вакцину от чрезмерного тщеславия.