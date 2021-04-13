«Она снимала меня на видео и била по животу»: Беременная москвичка госпитализирована после нападения бывшей жены своего мужа

С первой женой Владимир Яшин расстался несколько лет назад, и все это время бывшие супруги бьются за детей Фото: Личный архив

Восемь дней в больнице. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, боли в животе. На 16 неделе беременности…

Полиция разбирается в деталях потасовки, после которой 26-летняя москвичка едва не потеряла ребенка.

«ПАПА, НЕ ОТДАВАЙ НАС»

Дарья Субботина живет со своим супругом около двух лет. Дарья - инженер, а супруг Владимир Яшин (ему 39) - китаист, много лет консультирует компании, которые делают совместные проекты в России и Китае.

Когда-то он жил на Тайване, там впервые женился на местной женщине. Там же у них родились двое детей (Леониду сейчас 8 лет, Камилле - 6 (имена детей изменены). Потом семья вернулась в Россию, но спустя несколько лет между супругами произошел разлад и иностранка увезла детей на свою родину, бежав через Беларусь (без разрешения отца из российских аэропортов вылететь было невозможно).

Владимир несколько раз летал на Тайвань, пытаясь вернуть детей. Родня его жены прятала мальчика и девочку, меняя квартиры, но в итоге с помощью полиции Владимир Яшин детей все-таки вернул. Теперь они в России. У Владимира новая жена. Но Мэн все еще пытается вернуть детей. С августа прошлого года она находится в Москве. И, судя по всему, считает, что во всех ее бедах виновата та, другая женщина…

- Вечером 29 марта мы заказали пиццу, - рассказывает «Комсомольской Правде» Дарья Субботина. - Приехал курьер, но едва мы открыли дверь, как из-за его спины выскочила Мэн и без приглашения ворвалась в квартиру. Мы в шоке, дети в шоке. Они негромко сказали мужу: «Папа, не отдавай нас» (основной язык для детей - русский, - Авт.).

Для 8-летнего Лени и 6-летней Камиллы (имена изменены) русский язык - основной, на китайском они говорят гораздо хуже Фото: Личный архив

«БЭБИ» В ЖИВОТЕ

По словам Дарьи, до этого муж не говорил бывшей жене, что у них с новой супругой будет ребенок.

- Поэтому я сразу ей показала на свой живот и сказала на английском: «бэби». Она в это время начала звонить по видеосвязи своим родителям на Тайвань и снимать меня, что-то говоря им. Я была против. Я вышла в коридор и увидела, что среди вещей, которые она там бросила, папка с файлами - много листовок с фотографиями детей, будто они разыскиваются. Разумеется, я возмутилась. Я взяла их и пошла к ней. Но увидев файлы, та вышла из себя. Она кинулась ко мне и ударила локтем в живот. Между нами встал муж.

Дарья рассказывает, что затем она попыталась выйти из комнаты, но тайванка прижала ее к стенке, взяла меня за челку и несколько раз ударила о стенку затылком.

- Потом она что-то говорила и пыталась бить по животу, а я его закрывала руками. Меня снова закрыл собой муж. Мне было очень больно. Дети испугались и заплакали.

Владимир позвонил в полицию, своей матери, а та - соседу. Мужчина из соседней квартиры прибежал на крики с собакой.

- Женщине в этот момент кто-то позвонил. Возможно, адвокат. Она быстро собрала вещи и убежала. А вскоре приехали полицейские. Следом - свекровь. Я сидела на кровати и в первый раз в жизни упала в обморок. Меня привели в себя и меня тут же вырвало. Полицейские посоветовали не ждать скорую, а сразу ехать в травмпункт и снимать побои. Мы так и сделали. В травмпункте на меня посмотрели и сразу же вызвали скорую помощь.

Владимир, Дарья и дети Фото: Личный архив

«ЭТО ОНИ ИЗБИЛИ ДЕТЕЙ!»

Следующую неделю с лишним Дарья Субботина провела в нейрохирургическом отделении городской клинической больнице №67. (Выписка есть в распоряжении редакции).

- Обезболивающие мне нельзя было, потому что это могло отразиться на будущем ребенке - у него на этом сроке формируется нервная система, - объясняет москвичка. - Но в итоге, спасибо врачам, меня поставили на ноги. Теперь мне нужно еще долго пить лекарства, которые помогут избежать выкидыша. Я вернулась домой, но остаюсь под наблюдением.

- Вы считаете, что она попала вам в живот случайно, в сутолоке? Или намеренно?

- Думаю, она меня считает разлучницей. Хотя причины у их разрыва с Владимиром были совсем другие. Когда она показывала меня в скайпе своим родителям, говорила им: посмотрите, они уже нового ребенка заделали. Это мне Владимир потом перевел с китайского.

Насколько известно, по заявлению Дарьи Субботиной в полиции уже две недели проводят проверку. Этим занимается участковый. Хотя случившееся может потянуть и на уголовное дело - о причинении среднего или легкого вреда здоровью, тут уж как оценить полученные женщиной травмы.

- После потасовки гражданка Тайваня тоже написала заявление, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - Сначала она заявила, что ее бывший муж с новой женой избили детей. Но потом это заявление забрала (возможно, потому что патрульные, приезжавшие по вызову в квартиру Яшина и Субботиной, видели детей в добром здравии, - Авт.) и написала другое - якобы это Субботина ее избила. Но справки о каких-то серьезных повреждениях у нее нет. А в заявлении самой Субботиной указано, что иностранка украла телефон, на который москвичка пыталась записать нападение.

Параллельно до сих пор не завершены судебные тяжбы Владимира и его бывшей жены о том, с кем и где будут жить их общие дети.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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