Цена на семена подскочит на треть: что ждать дачникам от нового закона

Дачники, готовьте кошельки Фото: Мария ЛЕНЦ

Госдума уже сегодня 13 апреля может рассмотреть в первом чтении законопроект о семеноводстве. Он затрагивает интересы миллионов российских дачников, которые что-то сажают на своих участках. И не только их — все мы потребляем овощи и прочую продукцию растениеводства. Отношение к законопроекту в экспертных кругах неоднозначное. С одной стороны, специалисты единодушно признают, что с качественными семенами в России большие проблемы, из-за чего их приходится закупать за рубежом. А с другой, как уже пугают участники рынка, семена вследствие новшеств могут существенно подорожать.

О ЧЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

Законопроект призван решить в общем-то хорошую задачу — навести порядок на российском рынке семян. «Небольшие крестьянские (фермерские) хозяйства (их большинство) и население, производящее картофель, фрукты, овощи и ягоды, не в состоянии самостоятельно осуществлять проверку закупаемых семян. Соответственно, указанные хозяйствующие субъекты нуждаются в государственной защите от недобросовестных юридических и физических лиц», - сообщается в пояснительной записке. Там же приводятся расчеты. В 2019 году предполагаемые потери из-за посевов некондиционных семян в стране составили порядка 328 млрд рублей. В том числе граждан на картошке и овощах в личных хозяйствах — более миллиарда.

Для наведения порядка в законопроекте прописан целый новых мер. Семена должны проходить дополнительную проверку — в том числе на возможность их использования в конкретной климатической зоне. Сведения о всех прошедших испытания семенах будут заноситься в специальную федеральную государственную информационную систему в области семеноводства. С ее помощью аграрии и граждане-садоводы смогут получать информацию, есть ли на рынке качественный посевной материал, подходящий для их целей. Уточнен порядок ведения Госреестра селекционных достижений — новые сорта, которые туда заносятся, также будут проходить дополнительные испытания с учетом региональной специфики.

«ПОДНИМЕМ ЦЕНЫ НА 30-40 ПРОЦЕНТОВ»

- Предполагаю, что стоимость семян для российских потребителей вырастет процентов на 30-40, - заявил после обсуждения законопроекта в Общественной палате зампредседателя комиссии этой палаты по экономике и развитию корпоративной социальной ответственности, первый вице-президент «Опоры России», президент группы компаний «Русский огород» Владислав Корочкин. - Чтобы покрыть те издержки, которые этот закон в себе содержит, и чтобы создавать все то, что там заново предлагается ввести, — это миллиарды рублей дополнительных издержек для отрасли. И для бюджета тоже.

Проблема в том, что все довольно многочисленные дополнительные испытания и сертификаты будут отнюдь не бесплатными. Как и внесение сортов в госреестр. Все это — за счет производителей семян и селекционеров. А кто заплатит им, вы уже, наверное, догадались.

- Дачники, готовьте кошельки, - предупреждает в соцсетях председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России", главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

- Проблемы с семенами, безусловно, есть. Но данный законопроект их не решает, - пояснил он свою позицию корреспонденту «КП». - Чтобы появились хорошие семена, надо возрождать отечественную селекцию. Но это долго и сложно. Гораздо проще пойти проверенным путем — объявить, что давайте усилим ответственность и на кого-нибудь ее возложим. А от этого будет только подорожание продукции. И еще больше разрастется теневая торговля семенами через интернет — ну не заставите вы граждан и мелких фермеров, которые на всем экономят, покупать «правильные», но дорогие семена со всеми сертификатами.

«ВЫИГРАЮТ КРУПНЫЕ ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ»

- Понятные благие намерения по «обелению» рынка, которые преследует новый законопроект, могут иметь неприятные последствия для российских селекционеров и еще более усилить зависимость наших аграриев от импортных посевных материалов, - считает директор института права и развития Высшей школы экономики – Сколково, директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов. - Почему? У нас сегодня российская селекционно-семеноводческая отрасль в зачаточном состоянии. Они только-только начали адаптироваться к рыночным условиям. А тут — дополнительная сертификация, лицензирование, цифровые реестры… Это не только дополнительные затраты, с этим всем еще разобраться надо. И это гораздо проще сделать транснациональным компаниям — с большим административным аппаратом всех нужных профилей, армией юристов… Они и выиграют. На мой взгляд, проблему начали решать не с того конца. Ключевой вопрос — не в регулировании оборота семян, а в том, чтобы создавать новые отечественные сорта и гибриды, стимулировать инновационное развитие отрасли. У нас вкладываться в создание нового невыгодно. Вы создали новый сорт семян пшеницы — получите в 30-50 раз меньше, чем такие же новаторы в Германии, Франции, Австралии. Если вообще что-нибудь получите — поскольку есть и проблемы с охраной прав интеллектуальной собственности. Эти вопросы надо решать. А только от усиления контроля качественный российский укроп не появится.