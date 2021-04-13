Нюша и Вера Брежнева без родинок: зачем звезды удаляют фирменные "мушки"

В прошлом году удалить родинку решилась и певица Нюша Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время знаменитости массово избавляются от родинок на лице. Одним из первых это сделал Энрике Иглесиас. Врачи напугали артиста, что его родинка может перерасти в меланому, и Энрике не мешкая избавился от своей изюминки. Затем звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер распрощалась со своей родинкой на подбородке. Правда, актриса объяснила, что сделала это ради смены имиджа, а не по показаниям врачей.

В прошлом году на эту операцию решилась и российская звезда - певица Нюша.

Конечно, родинка была частью моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом, -объяснила фанатам артистка Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

- Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но она стала лишней, росла и меняла мне пропорции лица. Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом, -объяснила фанатам артистка.

Певица Вера Брежнева перед весенним шоу в Москве тоже выложила свежую фотосессию, где предстала без фирменной «мушки».

-Я ее удалила. По показаниям доктора, для здоровья. Под местной анестезией удалила сразу несколько родинок,-рассказала в соцсетях Вера Брежнева.

Правда, фанаты экс-«виагрянки» забили тревогу, мол, не стоило ради нового имиджа так рисковать здоровьем, да и некая индивидуальность в лице Веры, по их мнению, вместе с родинкой исчезла.

Врачи же спокойно отнеслись к этой новости. Дескать, ничего страшного в удалении родинок нет, главное проконсультироваться со специалистами.

Вера Брежнева предстала без фирменной «мушки» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

-Удаление родинок само по себе не несёт вреда здоровью. Однако перед удалением важно получить консультацию у онколога, чтобы убедиться в том, что удаляемое новообразование действительно является родинкой, а не злокачественной опухолью кожи, например, меланомой,-рассказал «КП» Вячеслав Лисовой, руководитель центра Онкомаммологии

федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко».-Также важно во время процедуры удалить родинку целиком, включая ту её часть, которая располагается в глубоких слоях кожи, поскольку частично удаленная родинка имеет повышенный риск озлокачествления. И не менее важно удаленную родинку отправить на гистологическое исследование, которое является наиболее точным и поможет установить окончательный диагноз. В том случае, если по данным гистологического исследования удаленная родинка окажется злокачественной опухолью, потребуется повторное удаление по онкологическим стандартам.

Травмированные родинки нужно удалять в связи с повышенным риском озлокачествления. Также имеет смысл удалять родинки, которые активно увеличиваются в размерах, меняют свой цвет, форму, плотность. Такие родинки нужно удалять у онколога, либо у хирурга после консультации онколога.

Удаление родинок с косметической целью не противопоказано и не опасно. Удаление обыкновенных, не травмированных родинок не повышает, но и не снижает вероятность появления злокачественной опухоли кожи,-пояснил онколог.

Вера Брежнева удалила фирменную "мушку" Фото: Борис КУДРЯВОВ

КСТАТИ

«Подправила веки и овал»

Пластический хирург уверен, что Брежнева подкорректировала внешность

Блогеры не упустили возможность обсудить и обновлённое лицо артистки. Без единой морщинки, с идеальным овалом. Конечно, можно было бы подумать, что это фотошоп, так любимый нашими вип-персонами. Но на шоу «Вечерний Ургант», где недавно выступала Вера, перемены в ее лице были очевидны. Многие заподозрили, что певица сделала пластику.

Правда артистка на такие комментарии отшучивалась, мол, просто похудела до 53 кило, вся одежда теперь велика, придётся набирать вес.

Однако пластический хирург Иван Володченков, которому мы показали свежие и старые фото звезды, уверен, что над новым обликом 39-летней красотки поколдовали его коллеги.

-Думаю, Вера Брежнева сделала лазерную шлифовку верхнего века, чтобы сократить лишнюю кожу. А на нижние веки, скорее всего, она делала блефаропластику, удалила грыжи,-считает пластический хирург. - И со средней третью лица ей поколдовали. Скорее всего, для более чёткого овала лица, чтобы убрать птоз, делать смас-лифтинг или даже эндоскопическую подтяжку лица,-вынес вердикт доктор.