Пять главных вопросов о пособиях для семей с детьми

Взять отпуск по уходу за ребенком в нашей стране может не только мама, но и папа. Фото: Shutterstock

Как отмечают международные эксперты, система социальной поддержки для семей с детьми в России - одна из лучших в мире. Существенную часть финансовой помощи будущим мамам и родителям малышей обеспечивает Фонд соцстраха (ФСС РФ). Вместе с его специалистами отвечаем на самые распространенные вопросы.

1. Кому полагаются выплаты?

Пособия от ФСС полагаются россиянам, а также некоторым иностранным гражданам, постоянно или временно проживающим в Российской Федерации, которые застрахованы в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь речь идет о гражданах, которые работают по трудовым договорам.

Индивидуальные предприниматели и другие представители «самозанятого» населения могут рассчитывать на пособия из средств соцстраха при условии, что:

а) добровольно встанут на учет в ФСС РФ; б) уплатят взносы за год, предшествующий событию, в связи с которым возникает право на пособия. Например: чтобы получить пособие по беременности и родам и другие выплаты в 2021 г., нужно было внести страховые взносы в прошлом, 2020 г. А чтобы получать пособия в следующем, 2022 г., нужно встать на учет и уплатить взнос в ФСС до конца текущего, 2021 г. На сегодня размер такого взноса составляет 4451,62 руб.

2. Чем поможет государство?

Из средств Фонда соцстраха семьям с детьми выплачивается четыре вида пособий. С 1 февраля 2021 года некоторые из них были индексированы. На сегодня и до конца текущего года размеры выплат такие:

1) Пособие по беременности и родам - 100% среднего заработка будущей матери.

• Максимальный размер пособия за 140 дней декрета - 340 795 руб., при осложненных родах за 156 дней декретного отпуска - 379 743 руб., при многоплодной беременности за 194 дня декретного отпуска - 472 244,5 руб.

• Минимальный размер декретных за 140 дней отпуска по беременности и родам с 1 января 2021 года - 58 878,4 руб.

Важно: речь идет именно о «потолке», предельном размере выплат. Конкретная сумма рассчитывается для каждой женщины индивидуально в зависимости от ее заработка.

2) Пособие при постановке на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 12 недель) - 708,23 руб.

3) Единовременное пособие при рождении ребенка - 18 886,32 руб.

4) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 40% среднего заработка получателя пособия (кто им может быть - см. ниже).

! Максимальный размер пособия - 29 600,48 руб. в месяц.

! Минимальный размер пособия - 7082,85 руб. в месяц.

3. Когда вместо матери финансовую поддержку может получить другой член семьи?

Законодательство предусматривает, что в ряде случаев вместо матери ребенка получателями пособий могут быть:

• отец малыша. Он может вместо мамы получить единовременное пособие при рождении ребенка. Для этого нужно принести своему работодателю справку

с места работы матери ребенка - о том, что она не воспользовалась правом на получение данного пособия.

Кроме того, отец может вместо мамы получать ежемесячное пособие по уходу за малышом до полутора лет - если оформит соответствующий отпуск по уходу за ребенком (опять же, вместо матери);

• тетя, бабушка, дедушка или иной член семьи, который собирается сидеть с ребенком. Такие домочадцы, как и отец, при определенных условиях могут вместо мамы малыша получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Важно: член семьи, планирующий ухаживать за ребенком и получать пособие, должен быть застрахован в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Скажем, неработающая бабушка-пенсионерка в эту категорию не попадает. А если бабушка работает по трудовому договору, то необходимое условие выполняется.

Второй важный момент - нужно оформить по своему месту работы отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Напомним, этот отпуск может быть использован частями: мамой, папой и другими родственниками малыша.

4. Сколько заплатят, если мама работает по совместительству в нескольких местах?

Если женщина трудится в нескольких местах по совместительству, то есть официально оформлена по трудовым договорам у разных работодателей, то применяются следующие правила.

• Если в течение двух лет, предшествующих году ухода в декретный отпуск, будущая мама работала у тех же работодателей, что и сейчас, то пособие по беременности и родам назначается и выплачивается по каждому из мест работы. При этом на каждой работе максимальный размер пособия за 140 дней декретного отпуска в 2021 году может составить 340 795 руб.

• Если в предыдущие два года женщина работала у других работодателей, то она вправе получить декретные по одному из нынешних мест работы. Где именно - выбирает сама. При этом если будущая мама предоставит справку о зарплате со всех мест работы, где она трудилась в предыдущие два года, то этот заработок также будет учитываться при расчете пособия. Максимальная общая сумма пособия за 140 дней декрета сможет составить в данном случае 340 795 руб.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет в любом случае выплачивает только один из работодателей, выбранный самой женщиной. Максимальный размер, напомним, в 2021 году составит 29 600,48 руб. в месяц.

5. Что будет, если у родителей - малыши-погодки?

Бывает, что мама, находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, узнает о новом грядущем пополнении в семье. Как тогда будет решаться вопрос о выплате пособий?

- Вы можете выбрать один из двух вариантов, - поясняют специалисты ФСС РФ. - Первый вариант - сохранить текущий отпуск по уходу за ребенком. Другой вариант - прервать отпуск по уходу за первым ребенком и оформить отпуск по беременности и родам в связи с ожиданием второго ребенка. В обоих случаях для назначения соответствующих пособий берется средний заработок матери за предыдущие два года перед годом начала выбранного отпуска. При этом из расчетов исключаются периоды отпусков, которые связаны с первым ребенком, а также дни болезни, если такие были.

В то же время для увеличения размера выплаты женщина вправе заменить годы, которые берутся в расчет при определении размера пособия. Например: в 2021 г. молодая мама уходит в отпуск по беременности и родам, ожидая второго ребенка, а в 2020 и 2019 гг. она находилась в отпуске по уходу за первым ребенком. В такой ситуации можно поменять эти годы либо один из них на 2018 и 2017 гг., если это приведет к увеличению размера нынешних пособий, связанных с рождением второго малыша (например, если в 2018 и 2017 гг. женщина получала более высокую зарплату).

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Если затянули со сроками

Один из типичных вопросов молодых мам - что будет, если по каким-либо причинам не удалось вовремя обратиться за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком? Скажем, малышу уже исполнился год - можно ли будет получить выплаты?

- Согласно части 2.1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ данное пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет, - поясняют эксперты Фонда социального страхования. Таким образом, если малышу исполнился один год, молодая мама имеет полное право получить ежемесячное пособие за все прошедшее время, то есть с момента, когда начался отпуск по уходу за ребенком.

Женщине нужно подать своему работодателю заявление: «Прошу назначить и выплатить ежемесячное пособие по уходу за ребенком за весь срок». В этом случае из средств ФСС РФ будет перечислено пособие в полном объеме за все прошедшее время одной суммой.

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