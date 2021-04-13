Самый известный кинолог России умер, гуляя с собакой

С 22 лет Реваз стал работать судьей по породам и вскоре стал экспертом в своей области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Утром 11 апреля скоропостижно скончался 58-летний Реваз Хомасуридзе, интернациональный эксперт РКФ (Российской кинологической федерации) по всем породам собак. Еще за несколько часов до трагедии ничто не предвещало беды. Ранним утром Реваз Ревазович вышел на улицу гулять с собакой. К прогулке присоединилась его 33-летняя дочь Анна. Мужчина с собачкой прогуливался по аллее вдоль Студеного проезда на севере столицы, как вдруг почувствовал себя плохо. Мужчина схватился за сердце и с трудом дошел до ближайшей скамейки. Испуганная дочь сразу позвонила в скорую помощь и пыталась всячески помочь отцу, однако лучше ему не становилось. Вскоре Реваз Ревазович потерял сознание.

«На место была срочно направлена карета скорой помощи. Прибывшие врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти 58-летнего мужчину уже не могли. Реваз Хомасуридзе скончался до прибытия медиков. Врачи констатировали смерть. Предварительно, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность. Тело направлено в морг на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Реваз Хомасуридзе - интернациональный эксперт по собакам РКФ. С 22 лет Реваз стал работать судьей по породам и вскоре стал экспертом в своей области. Многие годы Реваз Ревазович выступал интернациональным судьей на европейских и мировых выставках собак. В 1993 году стал советником президента РКФ по кинологическим вопросам, входил в состав президиума и даже сам возглавлял федерацию в начале нулевых.