МИД России: «США лучше держаться подальше от Крыма. Для их же блага»

Сергей Рябков прокомментировал современное состояние российско-американских отношений. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
- Любая их угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный путь. Потому что США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Других элементов в подходах к нам мы не видим.
Замглавы МИД назвал неприемлемыми заявления Вашингтона о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что «Россия заплатит, если станет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».
- То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия, - сказал Рябков.
По мнению Рябкова, киевские власти и их покровители за рубежом делают свои выводы из ситуации в Донбассе.
- Выводы эти, к сожалению, не настраивают на положительный лад, - считает дипломат. - Мы же просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше.
Замминистра указал, что сейчас в Черном море собралась беспрецедентно большая группировка ВМС США, которая примет участие в военных учениях НАТО, стартующих в мае.
- США должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет.
Новая администрация США не выражает намерения вернуться к Договору, из которого Вашингтон вышел при президенте Трампе.
- Я такого интереса пока не заметил. Наоборот, вижу интерес к тому, чтобы вопрос этот затягивать. У них осталось время до конца мая. Если они не пересмотрят нынешнюю позицию, значит, мы передадим депозитариям ноту о выходе Российской Федерации из этого договора, - сообщил Рябков.
Посол РФ в США Анатолий Антонов, прибывший в Москву для консультаций, пока не будет возвращаться в Вашингтон.
- Мы сейчас не обсуждаем конкретные временные параметры возвращения посла Антонова в Вашингтон, потому что он, во-первых, не закончил консультационный процесс в Москве. А во-вторых, мы должны все же разобраться, какую линию нынешняя администрация в складывающихся условиях собирается проводить на российском направлении, - пояснил замминистра.