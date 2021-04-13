МИД России: «США лучше держаться подальше от Крыма. Для их же блага»

Сергей Рябков прокомментировал современное состояние российско-американских отношений. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ОБ УГРОЗАХ США

- Любая их угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный путь. Потому что США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Других элементов в подходах к нам мы не видим.

О «РАСПЛАТЕ ЗА ДОНБАСС»

Замглавы МИД назвал неприемлемыми заявления Вашингтона о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что «Россия заплатит, если станет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».

- То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия, - сказал Рябков.

О ЗАЩИТЕ РУССКИХ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

По мнению Рябкова, киевские власти и их покровители за рубежом делают свои выводы из ситуации в Донбассе.

- Выводы эти, к сожалению, не настраивают на положительный лад, - считает дипломат. - Мы же просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения. Будем защищать их и дальше.

О КОРАБЛЯХ США

Замминистра указал, что сейчас в Черном море собралась беспрецедентно большая группировка ВМС США, которая примет участие в военных учениях НАТО, стартующих в мае.

- США должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Американским кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего, это сугубо провокационное мероприятие. Провокационное в прямом смысле слова: они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет.

О ДОГОВОРЕ ПО ОТКРЫТОМУ НЕБУ

Новая администрация США не выражает намерения вернуться к Договору, из которого Вашингтон вышел при президенте Трампе.

- Я такого интереса пока не заметил. Наоборот, вижу интерес к тому, чтобы вопрос этот затягивать. У них осталось время до конца мая. Если они не пересмотрят нынешнюю позицию, значит, мы передадим депозитариям ноту о выходе Российской Федерации из этого договора, - сообщил Рябков.

О ВОЗВРАЩЕНИИ ПОСЛА

Посол РФ в США Анатолий Антонов, прибывший в Москву для консультаций, пока не будет возвращаться в Вашингтон.

- Мы сейчас не обсуждаем конкретные временные параметры возвращения посла Антонова в Вашингтон, потому что он, во-первых, не закончил консультационный процесс в Москве. А во-вторых, мы должны все же разобраться, какую линию нынешняя администрация в складывающихся условиях собирается проводить на российском направлении, - пояснил замминистра.