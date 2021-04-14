От навигатора по льготам для детей-инвалидов до «Открытого контракта»

Родителям ребят с ограничениями по здоровью пригодится удобный сервис под названием «Социальный ПИН». Фото: Shutterstock

ЧТО, КОГДА И ГДЕ

Для людей с инвалидностью современные электронные сервисы особенно актуальны. Напомним, в нашей стране таким гражданам полагается обеспечение техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и т. д.), а также льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Предоставление этих товаров и услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида обеспечивает Фонд социального страхования (ФСС РФ). Для удобства получателей мер поддержки разрабатываются специальные электронные сервисы. Один из самых востребованных - «Социальный персональный информационный навигатор» (СоцПИН).

Специалисты Фонда разработали и запустили этот сервис в пилотном режиме в нескольких регионах России в 2016 году. А к концу 2020-го он заработал по всей стране.

• Сервис СоцПИН предназначен для семей с детьми-инвалидами, - поясняют в ФСС РФ. - Суть сервиса в том, что родителям детей в начале года направляется информация: какими ТСР и в какие сроки ребенок должен быть обеспечен в текущем году.

Сообщаются такие важные данные:

• виды технических средств реабилитации, которые должны быть предоставлены до конца года;

• сроки замены или даты окончания сроков пользования действующих ТСР;

• адреса и телефоны персонального менеджера для обращения.

ВЫБИРАЕМ И ОБРАЩАЕМСЯ

Родители или законные представители ребенка выбирают удобную форму получения уведомлений: по электронной или обычной почте, в виде СМС, устно по стационарному или мобильному телефону.

Получив уведомление, представители ребенка-инвалида могут своевременно подать заявление на обеспечение и выбрать способ предоставления ТСР, поясняют в Фонде соцстраха. Скажем, можно подать заявление на кресло-коляску в электронном виде, а потом забрать ее в ближайшем пункте выдачи или оформить доставку ТСР на дом.

Важно: в уведомлениях указываются рекомендуемые сроки подачи заявлений на обеспечение техническими средствами реабилитации. Дальше все зависит от родителей ребенка-инвалида. Они решают, обращаться ли за тем или иным изделием в указанные сроки. «Следует помнить: чем позже будет подано заявление, тем позже удастся получить новое ТСР», - обращают внимание в Фонде соцстраха.

ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНТРОЛЕ ЗА ГОСЗАКУПКАМИ

Технические средства реабилитации как для детей-инвалидов, так и для взрослых людей с инвалидностью ФСС РФ приобретает в рамках системы госзакупок. И для того чтобы конечные потребители, а также потенциальные производители и поставщики изделий могли поучаствовать в общественном обсуждении закупок Фонда, был запущен еще один проект. Это бесплатный информационный портал под названием «Открытый контракт», размещенный в сети интернет по адресу https:www.ok.fss.ru.

- Там вы можете найти в свободном доступе и заблаговременно, то есть еще до объявления процедуры госзакупки, данные по конкурентным закупкам Фонда и его региональных отделений с начальной (максимальной) ценой контракта более 1 млн рублей, - поясняют в ФСС РФ.

Посетителям портала предоставляется для ознакомления следующая информация:

• о предметах будущих и текущих госзакупок,

• о начальных (максимальных) ценах контрактов,

• о способах определения поставщиков (подрядчикам, исполнителей) и статусах конкретных закупок,

• о требованиях к участникам закупок и критериях оценки заявок,

• о результатах общественного обсуждения закупочной деятельности ФСС РФ.

Если же вы авторизуетесь, то сможете оставить свои замечания, предложения и вопросы по закупкам. А также сообщить в ФСС об ошибках, обнаруженных в опубликованных документах. Сотрудники Фонда рассматривают каждое обращение и дают обратную связь о решении вопроса.

ВАЖНО

Эксперты отмечают такие преимущества проекта «Открытый контракт»:

• у людей с инвалидностью, конечных потребителей услуг Фонда, есть возможность принять участие в общественном обсуждении закупок;

• потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) могут заранее изучить проекты технических заданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок.

ОСОБАЯ ТЕМА

Пострадавшим от производственных травм: Денежные выплаты, лечение и реабилитация

Кроме помощи инвалидам по общим заболеваниям ФСС РФ отвечает за государственную поддержку пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Тем, кто пострадал при исполнении трудовых обязанностей, за счет средств социального страхования гарантируются:

• оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. Больничный подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

• страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности (см. «На заметку»);

• оплата медицинской помощи непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве;

• оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией - в соответствии с программой реабилитации пострадавшего, разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить страховое возмещение

Если учреждение медико-социальной экспертизы установило стойкую утрату профессиональной трудоспособности, то пострадавшему назначаются единовременная и ежемесячная страховые выплаты. Для их получения по законодательству нужен следующий набор документов:

• заявление пострадавшего работника (либо его доверенного лица);

• акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 или акт о случае профессионального заболевания;

• справка (иной документ) о заработке пострадавшего за период, выбранный им для расчета страховых выплат;

• заключение учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) о степени утраты профессиональной трудоспособности;

• копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем (работодателем), либо гражданско-правовой договор, предусматривающий уплату страховых взносов в пользу пострадавшего работника;

• извещение лечебно-профилактического учреждения об установлении заключительного диагноза острого или хронического профессионального заболевания (отравления).

Документы подаются в региональное отделение Фонда социального страхования. Решение о назначении или об отказе в назначении страховых выплат принимается Фондом не позднее 10 дней со дня поступления всех необходимых документов (их заверенных копий).

Спецпроект «Наши права и льготы» подготовлен в рамках государственного контракта на оказание услуг по проведению комплекса мероприятий, направленных на повышение информированности населения по вопросам социального страхования.