Анатолий Карпов - о турнире претендентов по шахматам: У каждого есть еще возможность обыграть лидеров

Анатолий Карпов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Этот турнир был прерван 26 марта 2020 года из-за пандемии после первого круга. И мы очень рады, что можем его продолжить. Просим извинений у болельщиков, журналистов и самих участников, что продолжения соревнований пришлось ждать так долго. Надеемся, что вторая часть турнира продет в спокойной обстановке, а гроссмейстеры покажут свою лучшую игру, - сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

- В прошлом году мы держались до последнего, никаких соревнований уже не проводилось, но у нас присутствовал жесткий медицинский контроль. И все же нам пришлось прервать турнир, когда стало известно, что между странами прекращаются авиаперелеты. Стало непонятно - сколько бы шахматистам пришлось ждать возвращения домой. И вот, как только появилась возможность, мы в России первыми возобновили шахматные соревнования, - сказал один из главных организаторов турнира, многократный чемпион мира Анатолий Карпов.

- Мне очень интересно, как закончится турнир, ведь в борьбу кроме лидеров могут включиться и другие шахматисты – Грищук, Гири… И каждый из них, если победит в отборе, сможет составить конкуренцию Карлсону, по себе знаю, - сказал участник матча за шахматную корону 2016 года гроссмейстер Сергей Карякин.

- Осталось семь туров. Это и много, и мало. Ведь каждый еще сыграет с каждым, так что любой сможет обыграть лидеров,- подтвердил Анатолий Карпов.

Также организаторы рассказали, что как минимум двое из участников турнира вакцинировались. При этом все гроссмейстеры должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа.

Сергей Карякин, комментирую опасность заразится коронавирусом, рассказал, что, когда на чемпионате России один из шахматистов сдал положительный тест, соревнования продолжились без него. Также, судя по всему, собираются поступить и организаторы нынешнего турнира, если один из участников почувствует себя плохо.

КТО ИГРАЕТ

Всего в турнире участвуют восемь гроссмейстеров, каждый в прошлом году успел сыграть по разу с каждым из соперников.

Россию в турнире представляют – Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеев.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Вот как выглядит турнирная таблица после семи туров

1. Максим Вишье-Лаграв (Франция) – 4,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5

3. Аниш Гири (Нидерланды) – 3,5

4. Александр Грищук (Россия) – 3,5

5. Ван Хао (Китай) – 3,5

6. Фибиано Каруана (США) – 3,5

7. Дин Лижэнь (Китай) – 2,5

8. Кирилл Алексеенко (Россия) 2,5

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.